Co ukázala Sparta proti Pardubicím: výhra i bez opor, další jméno na marodce a sporná ruka
Sparta se vyhoupla díky třetímu vítězství v řadě na bronzovou figuru, překonala 2:0 Pardubice, které ji minulý rok na Letné znemožnily a zlobily i tentokrát. Přesto Letenští díky dvěma zásahům na startech poločasů duel výsledkově zvládli - ani nepotřebovali gólovou pomoc soužícího se Jonatana Brunese. Co zápas rudých s Východočechy přinesl?
Trápící se střelec
V reprezentační pauze se sice dvakrát trefil v přípravě s Jihlavou a také v modelovém utkání proti rezervě, jenže to je sakra málo. Jonatan Brunes, nejdražší posila Sparty v historii, v mistrovských utkáních střelecky mlčí. Nor skóroval v prvním startu proti Zlínu, pak přišlo jedenáct suchých utkání. Proti Pardubicím, abychom byli objektivní, aspoň presinkem přispěl k první brance.
Jenže také zazdil minimálně tři tutové šance plus špatně řešil i další dobré pozice. „Trápilo ho to už před reprezentační pauzou,“ netajil trenér Brian Priske. „V jiných zápasech maká a pomáhá týmu tím způsobem a třeba se nedostane tolik do šancí. Je pravda, že proti Pardubicím jich měl dost. Samozřejmě je každému trochu líto, že se trápí. Něco podobného zažil Matyáš Vojta, ne a ne dát gól a pak mu ho třikrát vezme VAR… Ne že by ho každý plácal po ramenou, že to bude dobré, protože už samozřejmě nějaké zkušenosti má, úplně to nepotřebuje, není nejmladší a řekl bych, že se s tím umí poprat sám,“ přidal se matador Jaroslav Zelený.
Brunes už je viditelně frustrovaný, což bylo znát například na samém konci, kdy neproměnil střelu z příjemné vzdálenosti ani následnou dorážku. Jak dlouho bude mít důvěru?
Co nejmíň reprezentantů
Josimar Alcócer, jeden z nejlepších sparťanů v sezoně, nebyl proti Pardubicím ani na lavici, protože za poslední dva týdny naskočil do tří zápasů za kostarickou reprezentaci. Do Prahy se vrátil až ke konci týdne. Realizační tým usoudil, že není stoprocentně připravený do akce. Pošetřil ho, i když nemá jít o nic vážného.
Priske následně přiznal, že se při skládání sestavy díval na vytížení hráčů v národních týmech. Nakonec ukázal na čtyři reprezentanty, mezi nimiž byli brankář Jakub Surovčík (neodchytal za Slovensko ani minutu), Hugo Sochůrek, Roman Macek a John Mercado. „Věřili jsme, že nám to pomůže. Ti hráči, kteří tady zůstali, trénovali a pracovali opravdu dobře,“ vysvětlil dánský kouč.
Brunesova ruka
Letenští odskočili na rozdíl dvou gólů na začátku druhého poločasu. Obránce Jaroslav Zelený se trefil ze vzduchu po rohovém kopu. „Naše chyba,“ uznal Jan Trousil, trenér Pardubic. Přesto u postranní čáry emotivně upozornil na situaci, která předcházela sparťanské standardní situaci.
Jonatan Brunes se ocitl v souboji se stoperem Denisem Halinským, v pádu pak sáhnul rukou po míči. Hlavní rozhodčí Jan Beneš nepískal, pokračovalo se dál. John Mercado nakonec vybojoval výhodu pro domácí mužstvo.
Trousil žádal pochopitelně jiný verdikt. „Bral jsem, že taková ruka by se měla pískat, ale čtvrtý rozhodčí mi to vysvětlil,“ řekl. „Zápas to určitě nerozhodlo, ale Spartu to uklidnilo,“ dodal.
Dvě vážná zranění
Sparta přivítala v minulých dnech Adama Karabce a Matěje Ryneše určitě dřív, než původně čekala. Oba čeští reprezentanti si poranili kotník. „Je vždycky obtížné predikovat, na jak dlouho to je. Budou chybět v následujících týdnech, možná až do nejbližší reprezentační přestávky. Jsou to poměrně vážná zranění,“ uvedl Priske. Proti Pardubicím postrádal také stopera Loica Mbe Soha, jenž má být mimo hru zhruba dva týdny.
Ze zápasu předčasně odstoupil obránce Jaroslav Zelený, rovněž kvůli kotníku. „Šel jsem do skluzu, ale protihráč mě v pádu trefil kolíky do kotníku. Bolí to brutálně, ale nemyslím, že to bude něco vážného,“ řekl zkušený hráč. Zdálo se, že původně chtěl v utkání pokračovat. „Chtěl jsem to zkusit, ale spíš jsem si myslel, že to pak stejně nedopadne, protože mě to fakt bolelo. Jako správná padavka jsem šel střídat,“ smál se. Otázka je, jestli ho zdravotní problém pustí už do čtvrtečního střetnutí Evropské ligy proti Lilleströmu.
Pardubice vzpomínaly. Ale napůl
Před rokem začaly na Spartě jízdu za únikem ze dna, odrazily se do formy, která je v jarní tabulce vystřelila na třetí místo. Tentokrát zahrály Pardubice rovněž velmi dobře, přesto odjely s prázdnou, narozdíl od minulého triumfu 4:2.
„První poločas byl z naší strany velmi dobrý, ale nepovedlo se nám to, co vloni na podzim, kdy jsme tady vyhráli. Minule jsme z první šance dali gól, z druhé taky, ale tentokrát jsme to pálili. Je to jen o zakončení, ve finále musíme být zabijáci, ale to už tam nebylo, což je škoda,“ litoval trenér Jan Trousil.
Každopádně výkon naznačil, že se tým zvedá, poslední dvě utkání před Spartou vyhrál. „Jdeme nahoru, správnou cestou. Hodně nám pomohly příchody stoperů,“ zmínil kapitán Michal Hlavatý pozdní přestupy Denise Halinského a Dávida Krčíka, dnes jasných opor defenzivy. „Na Spartě jsme sice dostali dva, ale to se stává, je to Sparta. Ale kluci nám pomohli i v rozehrávce, je to zásadní změna,“ navázal.
V sobotu čeká Východočechy jeden ze zásadních střetů, přijede Zlín, jemuž se budou chtít utrhnout.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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