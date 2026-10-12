Předplatné

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Radina přehlédl fauly Chorého i Šmigy. Výtečný výkon sudího na Bohemians

Dalibor Černý a červená karta pro Louise Lurvinka
Dalibor Černý a červená karta pro Louise LurvinkaZdroj: Ondřej Hájek / ČTK
Oslava fotbalistů Sparty
Matěj Jurásek u míče
Brian Priske
Zklamaný Jonatan Braut Brunes
Šance Matěje Juráska, křídelníka Sparty
Sparťanská oslava branky Jaroslava Zeleného
Patrik Vydra
20
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

První kolo Chance Ligy po dlouhé reprezentační pauze odstartoval páteční zápas Slavie ve Zlíně. Sudí Marek Radina až po zásahu VAR odvolal penaltu pro hosty, k faulu mělo dojít ještě před vápnem. Televizní záběry zcela prokazatelné nebyly…Naopak neviděl zjevný faul Tomáše Chorého. V jiných zápasech se sudím dařilo, například Adamu Trskovi v zápase  Bohemians - Baník. Jak si vedli arbitři v dalších zápasech? I to najdete v dalším tradičním hodnocení pořadu Zlatá píšťalka.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav952217:1217
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů