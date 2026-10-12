ZLATÁ PÍŠŤALKA: Radina přehlédl fauly Chorého i Šmigy. Výtečný výkon sudího na Bohemians
První kolo Chance Ligy po dlouhé reprezentační pauze odstartoval páteční zápas Slavie ve Zlíně. Sudí Marek Radina až po zásahu VAR odvolal penaltu pro hosty, k faulu mělo dojít ještě před vápnem. Televizní záběry zcela prokazatelné nebyly…Naopak neviděl zjevný faul Tomáše Chorého. V jiných zápasech se sudím dařilo, například Adamu Trskovi v zápase Bohemians - Baník. Jak si vedli arbitři v dalších zápasech? I to najdete v dalším tradičním hodnocení pořadu Zlatá píšťalka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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