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Baník vypadal hrozně, říká expert. Pochybnosti o Skuhravém či útočníkovi Sparty

Expert deníku Sport David Kobylík má pochybnosti o Baníku i útočníkovi Sparty
Expert deníku Sport David Kobylík má pochybnosti o Baníku i útočníkovi SpartyZdroj: Koláž iSport.cz
Zklamaný brankář Martin Jedlička po prohře v Ďolíčku
Kapitán Baníku Michal Frydrych po prohře s Bohemians
Zklamaný brankář Martin Jedlička po prohře v Ďolíčku
Naštvaný trenér Baníku Roman Skuhravý
Matyáš Vojta ve velké šanci minul
Zklamaný Jonatan Braut Brunes
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Pavel Šťastný
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Fotbalisté Slavie, Sparty a Plzně vyhráli. Splnili povinnost. Velkým tématem uplynulého ligového kola se pak stal ostravský Baník, který padl po špatném výkonu na hřišti Bohemians (0:1). Především jemu se expert David Kobylík věnuje v tradičním hodnocení víkendových zápasů pro deník Sport a web iSport. Okomentoval také představení „sešívaných“ ve Zlíně nebo situaci útoku v týmu trenéra Briana Priskeho.

„Baník nevyhrál ligový zápas od konce srpna. Proti Bohemians vypadal hrozně, podal velmi špatný výkon. Ale nejsem překvapený. Podle mě se nachází v tabulce tam, kam momentálně kvalitou kádru patří. Už před sezonou jsem říkal, že se bude pohybovat mezi desátým až třináctým místem, což nemusí nutně znamenat neúspěch. Potřebuje hlavně stabilizovat mužstvo.

„Upřímná“ vyjádření Skuhravého

Přesto mám pocit, že úplně nefunguje symbióza mezi trenérem Skuhravým a celým týmem. Nejsem sice insider a nechci hodnotit, jakým koučem ve skutečnosti je, ale očividně nevede mužstvo způsobem, jakým by si Baník představoval.

Problémem jsou pochopitelně výsledky z posledních zápasů, ale taky prohlášení trenéra. Říká, že tým bude aktivní a vletí na soupeře, ale ono se to pořád neděje. Skuhravého vyjádření, v uvozovkách upřímná, jsou zajímavá pro média, možná baví i některé fanoušky, ale já se přiznám, že jako hráč bych z toho byl pořádně nešťastný.

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