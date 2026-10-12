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Brunesovo trápení, nový Diouf a stále stejná písnička se Skuhravým: pomohl by Jarolím?

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Brunesovo trápení a stále stejná písnička se Skuhravým: pomohl by Jarolím? Nebo Majer? • Zdroj: iSport.cz
Jonatan Brunes
Usmívající se Adam Karabec, za ním Matěj Ryneš
Dávid Krčík
Oslava fotbalistů Sparty
Matěj Jurásek u míče
Brian Priske
Zklamaný Jonatan Braut Brunes
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Chance Liga
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„V Baníku to neladí, ten tým je neškodný. Bohemka v sobotu proti Skuhravému souboru vypadala jako Real Madrid a kouč stále dokola opakuje něco o nasrání,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby na téma pokračujících špatných výkonů ostravského klubu. Sáhne vedení opět ke změně kouče? Tým Ligy naruby navrhuje i pár trenérských jmen…

  • Měla by Sparta posadit trápícího se útočníka Brunese navzdory jeho cenovce?
  • Co výkony vyléčených reprezentantů Slavie ve Zlíně a první výhra – navíc pořádně překvapivá – Slovácka?
  • Kde běhá v Česku „nový Diouf“ a kde se o víkendu hrál nejlepší fotbal?

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Bonus: Šádek jde znovu do boje o klenoty Slovanu. Co odsunutý Vácha a jak je to s Uchennou? • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav952217:1217
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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