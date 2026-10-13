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Čekání v dešti. Co se děje v hlavě střelce Brunese? Slova legend a recept od Rooneyho

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Brunesovo trápení a stále stejná písnička se Skuhravým: pomohl by Jarolím? Nebo Majer? • Zdroj: iSport.cz
Jonatan Brunes, zklamaný z další spálené šance
Jonatan Brunes
Sparťanská oslava branky Jaroslava Zeleného
Trápící se kanonýr Sparty Jonatan Brunes
Patrik Vydra
Zklamaný Jonatan Braut Brunes
Ki-Jana Hoever
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Jiří Fejgl
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Spoluhráči slavili výhru 2:0, on kráčel do středu hřiště se svěšenou hlavou. I když Sparta v posledních kolech vítězí, její předpokládaná hlavní zbraň je zaseklá. Jonatan Braut Brunes nedal gól už jedenáct mistrovských utkání, v rudém dresu se trefil pouze jednou. V neděli proti Pardubicím zmar dotvořil. Data ukazují, že se měl prosadit minimálně dvakrát, brankáře Vladimíra Neumana však nepokořil ani jednou.

Trápím se, trápím, psal slavný Fráňa Šrámek v básni Splav. Jonatan Braut Brunes, exkluzivní posila Sparty, by přitakal. Jeho střelecká dieta je už do očí bijící. Proti Pardubicím, které Letenští ztuha přehráli 2:0, vyvrcholila. Norův výkon byl hlavním důvodem, proč družina Briana Priskeho nevyhrála dominantně.

Brunes totiž zahodil, co se dalo. Měl devět střel, xG nastřádal na 2,46, devětkrát se ve vápně potkal s balonem. Jenže nic. Aktuálně se jeho šňůra, kdy neskóroval v mistrovském utkání (uspěl v přípravě s Jihlavou i béčkem), natáhla na 920 minut. Hrozivé číslo.

„V jiných zápasech maká a pomáhá týmu tím způsobem a třeba se nedostane tolik do šancí. Je pravda, že proti Pardubicím jich měl dost. Samozřejmě je každému trochu líto, že se trápí. Něco podobného zažil Matyáš Vojta – ne a ne dát gól a pak mu ho třikrát vezme VAR,“ vykládal v neděli večer spoluhráč Jaroslav Zelený.

Priske mluví o štěstí, Ronaldo o kečupu

„Jony byl frustrovaný, obzvlášť po zápase v Olomouci, kdy se nedostal ani do šancí. Potřebuje skórovat. Gól je to, co mu pomůže. Proti Pardubicím se dostal do dobrých pozic, měl zakončení, ale potřebuje možná i víc štěstí,“ dumal kouč Priske.

Nor, jenž dorazil z Rakówu Čenstochová s cejchem střelce, je viditelně v herní depresi. Nedaří se mu nic, selhává i v možnostech, které by prostě měl proměnit. Není to

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