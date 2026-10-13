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Glossoa zpět do Slavie? Obáváme se toho, přiznává ředitel Artisu. Riziko viděl u Fullyho

Neil Glossoa po vstřeleném gólu
Neil Glossoa po vstřeleném góluZdroj: artisbrno.cz
Neil Glossoa po vstřeleném gólu
Neil Glossoa se snaží vyzrát na Ondřeje Mihálika
Merchas Doski v souboji s Neilem Glossoou
Merchas Doski v souboji s Neilem Glossoou
Radost hráčů Artisu v Hradci Králové
Radost hráčů Artisu v Hradci Králové
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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V létě ho v Česku nikdo neznal. Jen užší skupina lidí ve Slavii, která Neila Glossou objevila ve druhé francouzské lize, kde odehrál jednu sezonu za FC Pau. Na konci července rozjívený sebevědomý mladík dorazil na hostování do Artisu a kouč Roman Nádvorník mu dneska predikuje budoucnost v anglické lize. „Podívali jsme se na videa a hned jsme ho chtěli,“ vybavuje si Petr Kuba, generální ředitel brněnského nováčka.

Jeho sobotní gól do sítě Hradce Králové byl fantastický. Dělovka z dálky pod břevno. Byl to vůbec první zásah Neila Glossoy v mistráku na profi úrovni. „Takový se povede jednou za sezonu,“ glosoval kouč Roman Nádvorník. Jeho pravý bek je součástí triumvirátu hráčů, kteří v Brně hostují z mistrovské Slavie. „Rychlostně a silově je trošku ustřelený od zbytku ligy,“ prohlásil dokonce Nádvorník.

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Všichni se mohou v zimě do Edenu vrátit, u Glossoy se to pravděpodobně stane. „Obáváme se toho,“ přiznal ředitel Petr Kuba pro isport.cz. „Byl majstrštyk, že ho Slavia ve francouzské druhé lize po šesti odehraných zápasech objevila. To je neskutečné,“ ocenil skauting pražského celku.

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