Sparta řeší další zranění: záskok za stopera, šance i pro mladého obránce
Spartě vypadla klíčová součástka sestavy. Adama Karabce nahradil v neděli proti Pardubicím (2:0) zástupce kapitána Patrik Vydra. Přesto trenér Brian Priske řeší před čtvrtečním zápasem Evropské ligy s norským celkem Lilleström i další ztráty. Kdo podle deníku Sport a webu iSport.cz může dostat prostor? Nabízí se šance pro Adama Ševínského nebo letní posilu.
Adam Karabec
Kapitán Letenských si poranil v zápase národního týmu proti Anglii (0:2) vnitřní vazy v kotníku, když po souboji s Trentem Alexanderem-Arnoldem špatně došlápl. Na nedělní utkání proti Pardubicím dorazil o berlích a s velkou dlahou na noze. „Je to poměrně vážné zranění,“ zmínil trenér Brian Priske. Pro Karabce to byla velká rána, návrat se neočekává dřív než po další reprezentační pauze. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník se podle redakčních zdrojů nevzdává naděje, že zasáhne do hry ještě do konce podzimní části sezony.
Adam Karabec
Kdo za něj?
Priske nemá v kádru stejný typ hráče, kterým je Karabec. Do systému se třemi středními záložníky nasadil proti Pardubicím dvě osmičky Patrika Vydru a Huga Sochůrka. Druhý z nich dostal přednost před Andrewem Irvingem. I on je variantou za Karabce. „Andy má výborné přihrávky a pomáhá ve výstavbě. Hugo je zase dobrý ve hře jeden na jednoho a v přebírání míče mezi řadami. Vybírám podle toho, co v daném zápase od nich potřebujeme,“ vysvětlil Priske. Možnosti rozšířil uzdravený Sivert Mannsverk, původně braný jako jednička na pozici číslo šest. Výš může zahrát také Santiago Eneme.
Matěj Ryneš
Další ze sparťanů, který se vrátil během reprezentační přestávky na Strahov dřív, než realizační tým v čele s Priskem původně počítal. Levý obránce si poranil na tréninku kotník (stejně jako Karabec), ten mu velmi rychle otekl. „Je těžké předvídat, na jak dlouho bude mimo,“ zamyslel se dánský kouč na tiskové konferenci. „Ale nečekám, že se vrátí v následujících týdnech,“ pokračoval. Ryneše v této sezoně vyřadila ze hry akorát na jedno utkání nemoc, v dvanácti soutěžních zápasech osmkrát startoval v základní sestavě.
Matěj Ryneš
Kdo za něj?
Možné jsou pochopitelně přesuny z pravé strany. Za Ryneše zaskočil proti Pardubicím Martin Suchomel, poradil by si s tím také Pavel Kadeřábek. Přesto se nabízí levonohá varianta v podobě Viktora Vitályose. Devatenáctiletý talent z Maďarska, který přišel na začátku léta, zasáhl ve Spartě pouze do tří soutěžních zápasů. V neděli debutoval v Chance Lize, když naskočil na hřiště v 84. minutě. „Je velmi talentovaný, tvrdě maká, aby se dostal do sestavy. Každý den mi ukazuje, že chce hrát. Bude, ale uvidíme kdy přesně. Má za sebou tři zápasy během reprezentační přestávky za maďarskou jednadvacítku, kde předvedl dobré výkony,“ uvedl Priske.
Loic Mbe Soh
Na konci srpna dorazil na Letnou jako posila do obrany, která má minulost v Paris Saint-Germain. Ihned naskočil v derby proti Slavii (0:3), v dalších pěti soutěžních zápasech nechyběl ani jednou v základní sestavě. Vypadl z ní až proti Pardubicím, kdy nefiguroval ani v nominaci. Z posledního utkání v Olomouci (3:0) si odnesl zdravotní problémy. „Měl by se vrátit do jednoho nebo dvou týdnů,“ informoval asistent Lukas Babalola v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Loic Mbe Soh
Kdo za něj?
Tobias Guddal se proti Pardubicím postavil na pozici pravého stopera, proto Mbe Soha nahradil na levé straně Jaroslav Zelený. Zkušený obránce nedohrál kvůli bolavému kotníku, navíc se v tomto ročníku ještě nestalo, aby naskočil od začátku do dvou utkání v jednom týdnu. A tak je pravděpodobné, že Priske ukáže proti Lilleströmu na jiného adepta. Může jím být Adam Ševínský, stále dvaadvacetiletý obránce, který prožil velmi špatný start sezony. Kvůli tomu vypadl ze základní sestavy, od poloviny srpna zasáhl ve Spartě do tří z osmi možných zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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