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Plzeň cílí do Liberce: boj o Kayonda a mladou kometu, zvítězí (opět) Slavia?

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Bonus: Šádek jde znovu do boje o klenoty Slovanu. Co odsunutý Vácha a jak je to s Uchennou? • Zdroj: iSport.cz
Sivert Mannsverk v souboji s Azizem Kayondem
Fallou Faye v dresu Liberce
Amar Memič z Plzně a Aziz Kayondo z Liberce v souboji o míč
Fallou Faye v dresu Liberce
Fallou Faye v dresu Liberce
Liberecký Aziz Kayondo
Liberecký Aziz Kayondo brání Samuela Isifeho ze Slavie
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Jonáš Bartoš, Michal Kvasnica
Chance Liga
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Do konce fotbalového podzimu zbývá ještě značná zápasová porce. Přesto se v některých klubech pilně řeší pohyby v kádru směrem k zimní pauze. Hlavně tam, kde vstup do sezony neproběhl podle představ. Soupisku chtějí výrazně „upgradovat“ v Plzni. Podle informací iSportu to Adolf Šádek a jeho kolegové ve vedení hodlají pořádně rozbalit. Po příchodu Radoslava Kováče logicky koukají do Liberce, především na dvojici zajímavých hráčů z ciziny. Do hry ale vstupuje i Slavia… Šlo o hlavní téma bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby, který vychází každé pondělí.

Viktoria je po deseti ligových kolech v tabulce až desátá, mizerný start do sezony vedl k odvolání Martina Hyského a jeho trenérských kolegů. V zimním přestupovém období se dají čekat pohyby v kádru, který zatím nenaplňuje titulové ambice.

Vedení společně s Radoslavem Kováčem kouká, jak mužstvo zkvalitnit směrem k jaru a další sezoně. V klubu si uvědomují, že pokud chtějí držet krok s českou elitou, musí se reagovat na stav tuzemského trhu – tedy zvýšit i transferové částky, případně platové podmínky pro hráče.

Liberec chce udělat historicky rekordní obchod

Tentokrát by neměli cílit na vyskautované, ale neozkoušené tváře z ciziny, nýbrž na ověřenou kvalitu přímo z Chance Ligy. Kontakty probíhají s Libercem, velký zájem je o dvojici Aziz Kayondo (24), Fallou Faye (20). Zajímaví cizinci (Uganda, Senegal) táhnou Slovan a patří k nejzajímavějším hvězdám v lize, navíc disponují evropským potenciálem.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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