Plzeň cílí do Liberce: boj o Kayonda a mladou kometu, zvítězí (opět) Slavia?
Do konce fotbalového podzimu zbývá ještě značná zápasová porce. Přesto se v některých klubech pilně řeší pohyby v kádru směrem k zimní pauze. Hlavně tam, kde vstup do sezony neproběhl podle představ. Soupisku chtějí výrazně „upgradovat“ v Plzni. Podle informací iSportu to Adolf Šádek a jeho kolegové ve vedení hodlají pořádně rozbalit. Po příchodu Radoslava Kováče logicky koukají do Liberce, především na dvojici zajímavých hráčů z ciziny. Do hry ale vstupuje i Slavia… Šlo o hlavní téma bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby, který vychází každé pondělí.
Viktoria je po deseti ligových kolech v tabulce až desátá, mizerný start do sezony vedl k odvolání Martina Hyského a jeho trenérských kolegů. V zimním přestupovém období se dají čekat pohyby v kádru, který zatím nenaplňuje titulové ambice.
Vedení společně s Radoslavem Kováčem kouká, jak mužstvo zkvalitnit směrem k jaru a další sezoně. V klubu si uvědomují, že pokud chtějí držet krok s českou elitou, musí se reagovat na stav tuzemského trhu – tedy zvýšit i transferové částky, případně platové podmínky pro hráče.
Liberec chce udělat historicky rekordní obchod
Tentokrát by neměli cílit na vyskautované, ale neozkoušené tváře z ciziny, nýbrž na ověřenou kvalitu přímo z Chance Ligy. Kontakty probíhají s Libercem, velký zájem je o dvojici Aziz Kayondo (24), Fallou Faye (20). Zajímaví cizinci (Uganda, Senegal) táhnou Slovan a patří k nejzajímavějším hvězdám v lize, navíc disponují evropským potenciálem.