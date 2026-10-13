Mládí Baníku baví, staronový podpis na Bazalech a dusno ve Zbrojovce. Hledá Turek klub v Itálii?
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„Musím říct, že tohle byl nejlepší druholigový zápas, co jsem v téhle sezoně viděl,“ říká v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica o souboji Dukly a Baníku B – a navrch přidává několik novinek a informací ze zákulisí obou tradičních značek.
- Dívá se majitel pražského klubu Matěj Turek na „partnerský klub“ do Itálie?
- Co staronová posila Baníku, která by měla být oznámena v nejbližší době?
- Co naštvalo trenérský tým i funkcionáře Zbrojovky při zápase s Jabloncem?
- A jak vypadají investice olomoucké Sigmy do mládeže?
Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na www.liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|9
|5
|2
|2
|17:12
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|10
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|11
Bohemians
|9
|3
|3
|3
|10:11
|12
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|10
|7
|0
|3
|20:12
|21
|2
Dukla
|10
|6
|2
|2
|21:15
|20
|3
Ústí
|10
|5
|3
|2
|17:11
|18
|4
Jihlava
|10
|5
|2
|3
|16:11
|17
|5
Příbram
|10
|4
|5
|1
|18:15
|17
|6
Vlašim
|10
|4
|3
|3
|19:14
|15
|7
Slavia B
|10
|3
|4
|3
|19:17
|13
|8
Kladno
|10
|3
|4
|3
|14:14
|13
|9
Táborsko
|10
|3
|4
|3
|13:13
|13
|10
Opava
|10
|3
|4
|3
|16:17
|13
|11
Žižkov
|10
|4
|1
|5
|10:17
|13
|12
Baník B
|10
|3
|2
|5
|17:15
|11
|13
Prostějov
|10
|1
|6
|3
|13:14
|9
|14
Č. Lípa
|10
|2
|3
|5
|11:18
|9
|15
Třinec
|10
|1
|4
|5
|10:18
|7
|16
Kroměříž
|10
|1
|3
|6
|9:22
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup