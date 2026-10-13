Předplatné

Mládí Baníku baví, staronový podpis na Bazalech a dusno ve Zbrojovce. Hledá Turek klub v Itálii?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Mládí Baníku baví, staronový podpis na Bazalech a dusno ve Zbrojovce. Hledá Turek klub v Itálii? • Zdroj: isportTV
Zklamaný brankář Martin Jedlička po prohře v Ďolíčku
Kapitán Baníku Michal Frydrych po prohře s Bohemians
Trenér Baníku Roman Skuhravý v Ďolíčku
Brankář Adam Hrdina v akci proti Mladé Boleslavi
Daniel Vašulín neproměnil proti Mladé Boleslavi penaltu
Frustrovaný Štěpán Langer ze Zbrojovky
Brankář Adam Hrdina v akci proti Mladé Boleslavi
8
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Sledujte násPreferujte nás

„Musím říct, že tohle byl nejlepší druholigový zápas, co jsem v téhle sezoně viděl,“ říká v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica o souboji Dukly a Baníku B – a navrch přidává několik novinek a informací ze zákulisí obou tradičních značek.

  • Dívá se majitel pražského klubu Matěj Turek na „partnerský klub“ do Itálie?
  • Co staronová posila Baníku, která by měla být oznámena v nejbližší době?
  • Co naštvalo trenérský tým i funkcionáře Zbrojovky při zápase s Jabloncem?
  • A jak vypadají investice olomoucké Sigmy do mládeže?

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na www.liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav952217:1217
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná1070320:1221
2Dukla1062221:1520
3Ústí1053217:1118
4Jihlava1052316:1117
5Příbram1045118:1517
6Vlašim1043319:1415
7Slavia B1034319:1713
8Kladno1034314:1413
9Táborsko1034313:1313
10Opava1034316:1713
11Žižkov1041510:1713
12Baník B1032517:1511
13Prostějov1016313:149
14Č. Lípa1023511:189
15Třinec1014510:187
16Kroměříž101369:226
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů