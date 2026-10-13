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Komise: Chyba rozhodčích, Plechatý měl vidět červenou. Co odvolaná penalta Slavie?

Obránce Artisu Dominik Plechatý
Obránce Artisu Dominik PlechatýZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Dalibor Černý a červená karta pro Louise Lurvinka
Neil Glossoa po vstřeleném gólu
Neil Glossoa po vstřeleném gólu
Radost hráčů Artisu v Hradci Králové
Radost hráčů Artisu v Hradci Králové
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Jakub Černín ze Zlína schytal proti Slavii mnoho ran
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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  • Komise rozhodčích zhodnotila čtyři sporné ligové situace. Dominik Plechatý z Artisu měl být vyloučen.

  • Hlavní rozhodčí Tomáš Klíma i VAR chybovali. Soustředili se totiž až na konec celé situace.

  • Hostující Artis v Hradci nakonec zvítězil 4:2. Ve zbylých třech prověřovaných situacích sudí nechybovali.

Fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v sobotním utkání desátéhp kola první ligy v Hradci Králové za faul na Tomáše Čvančaru vyloučen. V komuniké o tom informovala komise rozhodčích, která opět začala po každém kole nejvyšší soutěže hodnotit čtyři sporné situace. Ve zbylých třech případech sudí nechybovali.

Sporný moment v duelu Hradce Králové s brněnským nováčkem se odehrál v 51. minutě. Stoper Plechatý držel Čvančaru, který by jinak běžel sám na branku, na zem ale domácího útočníka stáhl až ve chvíli, kdy se před oba hráče dostal Karel Pojezný. Navzdory velkým protestům Východočechů dostal Plechatý od hlavního sudího Tomáše Klímy jen žlutou kartu. Do hry nevstoupil ani videorozhodčí Miroslav Zelinka. Komise rozhodčích uvedla, že oba chybovali, jelikož Plechatý měl být vyloučen.

„Obránce začne držet soupeře a právě v tomto okamžiku mu znemožňuje zjevnou šanci na vstřelení branky. Rozhodčí i VAR se zmýlili, protože se oba soustředili na poslední okamžik držení, kdy se další obránce nacházel přesně na stejné úrovni jako útočník,“ uvedla komise.

Šlo o klíčový okamžik utkání. V té době platil stav 1:1, Artis šel ale krátce nato do vedení. K tomu dostal po hodině hry červenou kartu domácí hráč Jakub Kučera. Hosté nakonec zvítězili 4:2.

Odvolaná penalta? Správně

V páteční předehrávce desátého kola mezi Zlínem a Slavií odpískal sudí Marek Radina v 71. minutě pokutový kop po kontaktu Cletuse Nombila s Lukášem Provodem. Po zásahu videorozhodčího se ukázalo, že faul se odehrál mimo pokutové území a penalta byla odvolána. Komise rozhodčích konstatovala, že sudí vyhodnotili situaci správně. Obhájce titulu zvítězil na hřišti beznadějně posledního týmu 1:0.

V 63. minutě sobotního utkání Zbrojovka Brno - Jablonec si kapitán hostů Nemanja Tekijaški po centru Jaromíra Zmrhala srazil ve vápně balon na ruku. Domácí hráči se dožadovali penalty, která ale podle komise nebyla správně nařízena. „Bránící hráč nejprve odehrál míč hlavou a teprve poté došlo ke kontaktu míče s paží,“ prohlásila komise. Brněnský nováček doma prohrál 0:1.

V nedělním zápase Liberce se Slováckem byl správně vyloučen útočník hostů David Puškáč. V 58. minutě u postranní čáry ošklivě došlápl na nohu domácímu Alexandru Bužkovi. Hlavní sudí Jakub Wulkan nejprve udělil žlutou kartu, po dalším zásahu od videa a kontrole faulu u monitoru trest zpřísnil. „Hostující hráč přichází do souboje s velkým zpožděním, šlápne soupeři na kotník a ohrozí tak jeho zdraví,“ konstatovala komise. Hosté v té době vedli 1:0, navzdory oslabení přidali gól na konečných 2:0 a poprvé v ligové sezoně zvítězili.

Předseda komise Carlos Clos Gómez před sezonou nahradil ve funkci Libora Kovaříka a původně upustil od dosavadní praxe komentování sporných verdiktů. Od desátého prvoligového kola ale komise opět komentuje čtyři sporné situace. Vybírá je vysílatel Oneplay Sport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav952217:1217
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
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