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SESTŘIH: Bohemians - Mladá Boleslav 1:0. Klokani zvládli dohrávku. Čermák se krásně trefil

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SESTŘIH: Bohemians – Ml. Boleslav 1:0. Čermák rozhodl parádní trefou z přímáku • Zdroj: isport.tv
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávaném utkání 6. kola Chance Ligy porazili Mladou Boleslav 1:0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na deváté místo kompletní tabulky dva body za čtvrté Středočechy, kteří nevyužili možnost dotáhnout se na druhý Liberec.

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V původním termínu 29. srpna se nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v kádru Mladé Boleslavi. Oba týmy na sebe narazí za dva týdny v osmifinále domácího poháru, hrát se bude tentokrát v Mladé Boleslavi.

„Klokanům“ stejně jako v sobotu proti Baníku vyšel začátek zápasu. Hostující Zíka ztratil stabilitu a na pokutovém oblouku fauloval Smrže. Výsledkem byla žlutá karta a přímý kop z nebezpečné pozice. Čermák nabídnutou šanci proměnil. Precizní střelou o břevno ve stylu čestného prezidenta vršovického klubu Antonína Panenky poslal míč do sítě svého bývalého týmu, navázal na sobotní trefu a se čtyřmi góly se osamostatnil v čele klubové tabulky střelců.

Skvělý výkon brankáře Frühwalda

Středočeši na inkasovanou branku zareagovali zvýšenou aktivitou. Po efektním dloubáčku od Donáta měl velkou šanci Langhamer, ale jeho ránu po zemi stačil brankář Frühwald špičkou nohy vykopnout. Stejný zakončovatel pak proti gólmanovi neuspěl ani v další velké šanci.

Po přestávce se hra rozdrobila do řady soubojů, faulů a došlo i na velkou potyčku u hrazení za brankou. Výjimkou byla střela z dálky podzimního kanonýra Šuberta, ale Frühwald byl znovu připravený. Další Šubertova rána k tyči byla téměř gólová, jenže domácí brankář se opět zaskvěl. Tři body mohl v nastaveném čase pojistit střídající Pilař, branku ale minul.

„Klokani“ těsné vedení udrželi a víkendovou výhru 1:0 nad Baníkem si zopakovali. Bohemians neprohráli posledních šest vzájemných ligových zápasů a od května 2018 nepodlehli doma v lize Mladé Boleslavi podesáté po sobě.

KonecLIVE
10

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav1052317:1317
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1042410:1314
11Plzeň1034320:1713
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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