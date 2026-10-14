Předplatné

ONLINE: Bohemians - Mladá Boleslav. V Ďolíčku se dohrává 6. kolo, prodlouží klokani sérii?

Fotbalisté Bohemians slaví gól Aleše Čermáka
Fotbalisté Bohemians slaví gól Aleše ČermákaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Sledujte násPreferujte nás

Fotbalisté Bohemians 1905 ve středeční dohrávce 6. kola první ligy hrají s Mladou Boleslaví. Klokani usilují o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech, se středočeským soupeřem v Ďolíčku od května 2018 neprohráli v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě. Poslední tři zápasy tam skončily nerozhodně. Utkání má výkop v 18:00, sledujte ho ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav952217:1217
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Hr. Králové1042410:1314
10Plzeň1034320:1713
11Bohemians933310:1112
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů