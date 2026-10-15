Liga očima fanoušků: Dvě pozitiva Sparty i konečně spokojené tribuny v Plzni
Chance Liga má za sebou další kolo. Plzeň o víkendu konečně fanoušky uspokojila klidnou výhrou, navíc se výstavně trefil Christophe Kabongo. Baník dál tápe, plnému stadionu v Ďolíčku splatili Bohemians důvěru. Sparta sice vyhrála, ale na Letné si pořád fanoušci pokládají důležité otázky. A ponurou cestu zpět do Prahy (a to pořádně dlouhou) museli zažít fotbalisté Slavie. Přečtěte si unikátní pohledy vybraných příznivců na uplynulé ligové kolo a fotbalový týden!
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VIKTORIA PLZEŇ
Kabongo? Gól kola. Takhle to má vypadat
Mladou Boleslav jsme přivítali v plné formě. Zprvu poloprázdný stadion se bohužel ani zdaleka nezaplnil. Nakonec zůstalo hodně prázdných míst, což beru jako důsledek výkopu už v 15 hodin a nekvalitních výkonů doma z poslední doby. Sotva se začalo a Christophe Kabongo krásnou střelou z úhlu do protější šibenice nedal Floderovi nejmenší šanci. Za mě je to gól kola!
Další krásná branka přišla z nacvičeného rohu podle notiček Bakyho (asistenta Marka Bakoše) a poprvé v lize slavil Pirgič. Pokud by ještě dobře hrající Jiří Panoš proměnil aspoň jednu ze dvou jasných tutovek, mohlo být definitivně rozhodnuto výrazně dříve. Ale i tak jsme zejména díky výbornému Ťapajovi v bráně a konečně nechybující obraně náskok pohlídali. Na závěr jsme z dalšího rohu dorazili soupeře třetím gólem Faala.
Takhle to má doma vypadat! Konečně lidi odcházeli ze stadionu spokojení. Sice to byl herně vyrovnaný zápas, což ukazují statistiky, ale konečně vidíme z domácího utkání jasný výsledek a hlavně za tři body.
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
SLAVIA PRAHA
Jako vždycky… Ať už to máme za sebou
Nekonečně dlouhá reprezentační přestávka je u konce, vrací se ligový i pohárový fotbal – a s ním hlavně Slavia. Hurá, říkal jsem si já i všichni slávisté.
Opět nám to ale dlouho nevydrželo. Zápas ve Zlíně ještě zanechal relativně pozitivní dojem. Nebyl to žádný válec, ale klidný, kontrolovaný výkon a tři body z dalekého výjezdu po repre pauze? To beru. Vždyť hlavní je přece úterý, největší šance na výhru v Lize mistrů po dlouhých devatenácti letech. Soupeřem je Sabah Baku, outsider, klub, který kádrem ani zázemím Slavii nesahá ani po kotníky. No a dopadlo to… jako vždycky.
Slávisté měli víc šancí a i přes nebývale křečovitý výkon mohli klidně vyhrát. Místo toho si odvážejí prohru o dva góly, pár momentů, které se víc než do Ligy mistrů hodí do silvestrovského sestřihu, a pachuť z ustrašeného výkonu. Bojácná sestava se čtyřmi stopery, nemohoucnost Chorého, křečovitá snaha Provoda, nekvalita Šturma… Špatně bylo zkrátka skoro vše. Takhle se Slavia vysněné výhry jen tak nedočká. A co je horší – pomalu mě to už ani neštve a spíše se těším, až tuhle soutěž budeme mít za sebou.
Alois Veliký. 34 let, editor
BOHEMIANS PRAHA 1905
Dominantní výkon. Příště druhý gól
Liga je zpátky. Bohemku čekal důležitý souboj proti Baníku, který jí mohl přidat na klidu.
V Praze vládlo tak nevlídné počasí, že upřímně přiznávám: Musel jsem se přemlouvat. Výborné je, že stejně se rozhodli i další, a mužstvo vyrazil podpořit v podstatě plný stadion, kterému hráči na oplátku předvedli výkon, jaký jsem v Ďolíčku dlouho neviděl. Hráli výbornou partii, od začátku byli na koni a úvodní gól visel ve vzduchu. Pravda, kdybych si měl vsadit, kdo a jak jej vsítí, určitě bych netipoval Aleše Čermáka hlavou, ale to je jedno.
Po brance přišla krátká pasáž, kdy jsem se malinko bál o výsledek. Lehké vypnutí a zatažení se Bohemka přežila, tím i poločas a ve druhém Baník absolutně do ničeho nepustila. Dominantnímu výkonu chyběl pouze druhý gól. I za 1:0 se píší do tabulky tři body, jasně, ale nikdy nevíš, kdy se kdo ukopne nebo komu uletí jeden centr. Tak příště! Argument, že Baník toho moc nepředvedl, neberu – zelenobílí byli výborně připraveni, vyhráli by tak jako tak. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
SPARTA PRAHA
Karabec bude chybět. Kdy se trefí Brunes?
S Pardubicemi to po opravdu velmi dlouhé repre pauze nebylo vůbec jednoduché. Klíčová otázka zněla, kdo nahradí Karabce. Zda někdo z dvojice Patrik Vydra, Sochůrek, anebo trenér upraví rozestavení. Bohužel se ho zastoupit úplně nepovedlo, bude nám chybět! Přitom začátek jsme měli snový. Rychlý gól, pak ale (po kolikáté už) místo uklidnění a kontroly hry přišlo vyklizení pozic a jen díky nemohoucnosti Pardubických a výbornému Surovčíkovi jsme šli do kabin za stavu 1:0. Naštěstí jsme ve druhé půli dali uklidňující druhý gól, zlepšili hru a utkání celkem v pohodě dotáhli do vítězného konce.
Vidím alespoň dvě pozitiva. Za body vděčíme z velké části Surovčíkovi. Těší mě to i proto, že byl na začátku sezony kritizovaný a pozice jedničky byla zpochybňována. Snad vzestup formy potvrdí. Líbilo se mi i minimální množství faulů a z toho vyplývající plynulost hry. Kdy se ale konečně trefí Brunes? Opět měl několik dobrých příležitostí a zase NIC.
P.S.: Liga mistrů opravdu NENÍ soutěž pro naše kluby…
Michal Šedivý. 58 let, referent logistiky
BANÍK OSTRAVA
To byla velká bída. Nedělám si žádné iluze
Nezvykle dlouhá repre pauza byla pro nás baníkovské fanoušky zpestřena dvěma skvělými akcemi. Rozlučka legendy Milana Baroše byla opravdu vydařená a také „družební“ souboj s Gieksou v Katovicích byl skvělým zážitkem, zejména díky oběma fantastickým fanouškovským táborům.
Na ligu jsem se už ale těšil, byl jsem zvědavý, jak jsme přestávku využili. Přece jen věcí, které nefungují a na kterých se dá pracovat, je hodně. První poločas herně špatný nebyl, přesto jsme do kabin šli za nepříznivého stavu. A tak jsem čekal, že výkon ve druhé půli zlepšíme a budeme domácí tlačit.
Po pár minutách jsem ale byl vyveden z omylu. Viděl jsem jen zoufalost, chybělo mi úsilí a osobní odvaha něco zkusit, vymyslet, dovolit si. Stručně řečeno – nebylo tam téměř nic, o čemž vypovídají i statistiky: 0 střel na bránu a 4 doteky ve vápně. Nechci malovat čerta na zeď, ale i vzhledem k losu nejsem velkým optimistou, že zázrakem začneme sbírat body. Pokud se neudají razantnější změny, pokud jde o rozestavení, sestavu, nebo i trenéra, opravdu si žádné iluze nedělám…
Václav Dohnal. 35 let, projektant
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|10
|5
|2
|3
|17:13
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu