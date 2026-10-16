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Překvapí znovu Hradec Slavii? Šlágr Baník - Sparta a Svědíkův návrat do Slovácka

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Footcast: Preview před zápasem Baníku a Sparty. Odvezou si letenští tři body? • Zdroj: iSport.cz
Václav Sejk umlčel svým gólem tribuny
Fotbalisté Teplic slaví gól
Amar Memič poslal v Edenu Viktorii do vedení
Tomáš Chorý rozhodl šlágr mezi Slavií a Plzní
Štěpán Chaloupek
Fotbalisté Zlína před zápasem s Teplicemi
Jan Zíka
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Chance Liga
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Jedenácté kolo české fotbalové ligy je blízko a čtyři celky do něj půjdou po zápasech v evropských pohárech. Výsledky a únava se do víkendových utkání mohou propsat. I o tom byla řeč ve Footcast Preview, kam si průvodci David Sobišek s Jakubem Podaným pozvali bývalého brankáře Teplic a Mladé Boleslavi Jakuba Diviše. 

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Zápas kola: Baník Ostrava - Sparta Praha

Domácí tým v lize nevyhrál už pět zápasů v řadě a po utkání v Ďolíčku se na tým navalila pořádná kritika. Tým Romana Skuhravého má těžký los a Baníku je často vytýkáno, že nemaká. Kdy jindy zápas odfárat než proti velkému rivalovi Spartě. Letenští odehráli po pauze špatný první poločas s Pardubicemi, ve druhém se však zlepšili. V Ostravě jsou favoritem a svoji roli by měli proti tápajícímu Baníku potvrdit.

Hráč ke sledování: Neil Glossoa (Artis Brno)

Francouzský obránce odehrál v české lize zatím 10 utkání a bilanci má 1+4. Kouč Roman Nádvorník ho po posledním výkonu opěvoval a dokonce o něm řekl, že roste pro velkou ligu. Glossoa může být pro Artis hodně platný. Je ofenzivní, má výborný centr a určitě stojí za velkou pozornost.

Je před námi 11. kolo a ve hře je znovu spousta bodů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 22.00, abyste se v něm lépe zorientovali.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
Ml. BoleslavTeplice
So 17. 10. 15:00
39%27%34%
ArtisBohemians
So 17. 10. 15:00
31%28%42%
SlaviaHr. Králové
So 17. 10. 15:00
72%18%10%
PardubiceZlín
So 17. 10. 15:00
46%27%28%
OlomoucLiberec
So 17. 10. 18:00
34%28%38%
SlováckoZbrojovka
Ne 18. 10. 13:00
40%28%32%
BaníkSparta
Ne 18. 10. 15:00
20%23%57%
JablonecPlzeň
Ne 18. 10. 18:00
29%26%45%
Predikce aktualizována: 16. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav1052317:1317
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1042410:1314
11Plzeň1034320:1713
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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