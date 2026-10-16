Překvapí znovu Hradec Slavii? Šlágr Baník - Sparta a Svědíkův návrat do Slovácka
Jedenácté kolo české fotbalové ligy je blízko a čtyři celky do něj půjdou po zápasech v evropských pohárech. Výsledky a únava se do víkendových utkání mohou propsat. I o tom byla řeč ve Footcast Preview, kam si průvodci David Sobišek s Jakubem Podaným pozvali bývalého brankáře Teplic a Mladé Boleslavi Jakuba Diviše.
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Zápas kola: Baník Ostrava - Sparta Praha
Domácí tým v lize nevyhrál už pět zápasů v řadě a po utkání v Ďolíčku se na tým navalila pořádná kritika. Tým Romana Skuhravého má těžký los a Baníku je často vytýkáno, že nemaká. Kdy jindy zápas odfárat než proti velkému rivalovi Spartě. Letenští odehráli po pauze špatný první poločas s Pardubicemi, ve druhém se však zlepšili. V Ostravě jsou favoritem a svoji roli by měli proti tápajícímu Baníku potvrdit.
Hráč ke sledování: Neil Glossoa (Artis Brno)
Francouzský obránce odehrál v české lize zatím 10 utkání a bilanci má 1+4. Kouč Roman Nádvorník ho po posledním výkonu opěvoval a dokonce o něm řekl, že roste pro velkou ligu. Glossoa může být pro Artis hodně platný. Je ofenzivní, má výborný centr a určitě stojí za velkou pozornost.
Je před námi 11. kolo a ve hře je znovu spousta bodů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 22.00, abyste se v něm lépe zorientovali.
|Zápas
|1
|0
|2
So 17. 10. 15:00
Ml. BoleslavTeplice
|39%
|27%
|34%
So 17. 10. 15:00
ArtisBohemians
|31%
|28%
|42%
So 17. 10. 15:00
SlaviaHr. Králové
|72%
|18%
|10%
So 17. 10. 15:00
PardubiceZlín
|46%
|27%
|28%
So 17. 10. 18:00
OlomoucLiberec
|34%
|28%
|38%
Ne 18. 10. 13:00
SlováckoZbrojovka
|40%
|28%
|32%
Ne 18. 10. 15:00
BaníkSparta
|20%
|23%
|57%
Ne 18. 10. 18:00
JablonecPlzeň
|29%
|26%
|45%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|10
|5
|2
|3
|17:13
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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