Darida otevřeně o reprezentaci: V baráži jsme táhli za jeden provaz, na mistrovství ne
Je zásadní persona ligy, hráč, který má možná největší vliv na vlastní mužstvo. Proto se Vladimír Darida vrátil ve druhé půlce minulé sezony do reprezentace, proto si zahrál na světovém šampionátu. „Nedopadlo to herně ani výsledkově dobře. Přece nebudu říkat něco jiného,“ rekapituluje šestatřicetiletý kapitán Hradce Králové, který dovedl po třiceti letech do evropských pohárů, v rozhovoru pro Ligu naruby.
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Nedávno se potkal se Santim Deniou, novým trenérem reprezentace. Španěl veřejně deklamoval, že ho jako fotbalistu miluje, proto proběhla debata o matadorově budoucnosti v národním výběru. Vladimír Darida neustoupil, kariéru v nejcennějším dresu uzavřel na mistrovství světa.
Přitom „nový“ fotbal pod Deniou by ho mohl bavit, zapadl by do něj. „I když se prohraje, dá se na to koukat,“ přikývne neúnavný záložník. „Ale pro mě by to bylo před pár lety,“ usměje se až omluvně. Rozhodně by však zvládal, vždyť i on byl hybnou silou postupu na mundial, kam se Česko dostalo po dvaceti letech.
Bavili jsme se o mé roli
Nejdřív jste se do národního týmu ale musel vrátit, skončil jste totiž po EURO v roce 2021. Byl comeback dobré rozhodnutí?
„Hlavně hodně složité, ale jsem rád, že jsem nakonec do toho šel, i když zápasy v baráži nebyly vůbec jednoduché. A nakonec jsem byl rád, že jsem součástí mistrovství světa.“
Ano, v prvním utkání s Irskem jste byl u penalty a o poločase vás Miroslav Koubek vystřídal. Co jste si říkal?
„Bylo to pro mě extrémně složité. Přišel jsem na pokoj a přemýšlel, jestli teda bylo dobře, že jsem se vůbec vracel. Ale to je prostě určitý tlak, který jsem během kariéry zažil mnohokrát a snažil jsem se od toho odpoutat.“
Jak na to?
„Soustředit se na ten další zápas. Byl jsem rád, že jsme první zápas otočili, zvládli penalty a doufal jsem, že se dostaneme na mistrovství.“
Vladimír Darida
|Parametr
|Hodnota
|Narozen
|8. srpna 1990v Plzni
|Výška / váha
|172 cm / 65 kg
|Pozice
|Záložník
|Klub
|FC Hradec Králové
|Kariéra – mládež
|Viktoria Plzeň
|Kariéra – dospělí
|V lize
|V reprezentaci
|Úspěchy
|Mistr Česka (2011, 2013)Fotbalista roku (2017)
„Samozřejmě, bavili jsme se o mé roli. Jestli chci být třeba mentor v kabině, nebo chci do utkání zasáhnout. Jasně, že jsem chtěl to druhé, není to jen o tom být nějaký hlas v kabině, chtěl jsem být na hřišti. A také jsme debatovali o tom, co se bude dít, kdyby se postoupilo.“
Co jste trenérovi odpovídal?
„Když už jsme šli do nějakého rizika, které při návratu bylo, tak bych se rád na mistrovství podíval. Vlastně jsme si řekli, že je to návrat na baráž, možná na šampionát a pak to zase zhasne.“
Takže napřímo: Věděl jste, že na mistrovství pojedete?
„Mohlo se samozřejmě cokoliv stát, bylo to na trenérově rozhodnutí. Nemohl