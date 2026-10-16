Pravděpodobné sestavy: Slavie proti Hradci posadí Chorého. Jak nastoupí Sparta v Ostravě?
Už 11. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Jak budou o víkendu vypadat sestavy všech prvoligových týmů? Slavia by v utkání s Hradcem Králové měla nechat odpočinout Tomáše Chorého, do základu se vrátí Mojmír Chytil. Spartu po tažení v Evropě čeká nepříjemný soupeř v Ostravě. Jak sestavu prorotuje trenér Brian Priske? Všechny soupisky si projděte v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.
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- Artis zaznamenal v posledních pěti kolech 20 střel na branku (v průměru 4 na zápas). Pro srovnání: v úvodních pěti duelech si připsal celkem 10 střel (v průměru 2 na utkání).
- Bohemians udrželi dvě čistá konta v řadě. Tomáš Frühwald jich má nyní pět, čímž se zařadil mezi ligovými gólmany na první místo vedle Tomáše Koubka a Jakuba Markoviče.
- Mladá Boleslav v této ligové sezoně dominuje na domácím stadionu. Z dosavadních čtyř zápasů získala dvanáct bodů při skóre 10:1 (jediný gól obdržela od Slovácka).
- Kouči Zdenku Frťalovi vycházejí střídání. Náhradníci Teplic vstřelili v této sezoně už šest branek (celkem zaznamenali 36 střel), což je nejvyšší číslo mezi všemi ligovými týmy.
- Průměrný věk základní sestavy Pardubic v této ligové sezoně činí 24 let a 234 dnů, díky čemuž je nejmladším v celé soutěži. Zlín je pátý nejstarší s průměrem 27 let a 154 dnů.
- Zlín (0) a Pardubice (5) mají v sezoně nejnižší počet útoků založených postupnou kombinací (sekvence aspoň 10 přihrávek, která je zakončena střelou, nebo dotekem ve vápně).
- Slavia porazila Hradec naposledy loni v dubnu. Přesto s Východočechy neprohrála doma už 19 ligových zápasů (15 výher a 4 remízy). Lepší bilanci má jen s Příbramí (22 utkání).
- V posledních osmi ligových zápasech mezi Slavií a Hradcem padly pokaždé alespoň dvě branky (dohromady 23). V průměru jde o 2,9 gólu na jedno utkání.
- Sigma čelila v posledních třech ligových zápasech nejvíce střeleckým pokusům ze všech týmů (67). Zato soupeři Liberce jich zaznamenali ve stejném období nejméně (23).
- Olomoučtí vstřelili 10 z celkových 17 gólů v této sezoně už v prvním poločase (59 %). Liberec pak dal před pauzou pouze 3 ze svých 13 branek (23 %).
- Slovácko nevyhrálo ani jeden z prvních čtyř domácích zápasů v ligové sezoně teprve podruhé v historii (3 remízy, 1 prohra). Poprvé se tak stalo v soutěžním ročníku 2006/07.
- Zbrojovka inkasovala v této sezoně 10 z celkových 13 gólů až ve druhé půli (77 % je nejvyšší hodnota ze všech týmů), Slovácko vstřelilo po pauze 7 ze svých 9 branek.
- Pouze tři hráči v této ligové sezoně se pokusili o víc driblinků než Abdullahi Bewene z Baníku (34). Patří mezi ně také sparťané John Mercado (59) a Josimar Alcócer (35).
- Sparta může poprvé od června 2020 vyhrát čtyři ligové zápasy v řadě, aniž by inkasovala. Zároveň v posledních třech utkáních zvítězila s rozdílem alespoň dvou gólů.
- Plzeňští zaznamenali v této ligové sezoně tři góly z rohových kopů (pouze Sparta jich má víc – 4). Jablonec ale z takové situace v tomto ročníku ještě neinkasoval.
- Richard Sedláček, záložník Jablonce, zapsal v této ligové sezoně 100 přihrávek z obranné či střední zóny do finální třetině hřiště. Víckrát to dokázal jen Jakub Černín ze Zlína (102).
|Zápas
|1
|0
|2
So 17. 10. 15:00
Ml. BoleslavTeplice
|39%
|27%
|34%
So 17. 10. 15:00
ArtisBohemians
|31%
|28%
|42%
So 17. 10. 15:00
SlaviaHr. Králové
|72%
|18%
|10%
So 17. 10. 15:00
PardubiceZlín
|46%
|27%
|28%
So 17. 10. 18:00
OlomoucLiberec
|34%
|28%
|38%
Ne 18. 10. 13:00
SlováckoZbrojovka
|40%
|28%
|32%
Ne 18. 10. 15:00
BaníkSparta
|20%
|23%
|57%
Ne 18. 10. 18:00
JablonecPlzeň
|29%
|26%
|45%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|10
|5
|2
|3
|17:13
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu