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Pravděpodobné sestavy: Slavie proti Hradci posadí Chorého. Jak nastoupí Sparta v Ostravě?

Jak vypadají pravděpodobné sestavy před 11. kolem Chance Ligy?
Jak vypadají pravděpodobné sestavy před 11. kolem Chance Ligy?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
iSport.cz
Chance Liga
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Už 11. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Jak budou o víkendu vypadat sestavy všech prvoligových týmů? Slavia by v utkání s Hradcem Králové měla nechat odpočinout Tomáše Chorého, do základu se vrátí Mojmír Chytil. Spartu po tažení v Evropě čeká nepříjemný soupeř v Ostravě. Jak sestavu prorotuje trenér Brian Priske? Všechny soupisky si projděte v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.

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  • Artis zaznamenal v posledních pěti kolech 20 střel na branku (v průměru 4 na zápas). Pro srovnání: v úvodních pěti duelech si připsal celkem 10 střel (v průměru 2 na utkání).
  • Bohemians udrželi dvě čistá konta v řadě. Tomáš Frühwald jich má nyní pět, čímž se zařadil mezi ligovými gólmany na první místo vedle Tomáše Koubka a Jakuba Markoviče.

  • Mladá Boleslav v této ligové sezoně dominuje na domácím stadionu. Z dosavadních čtyř zápasů získala dvanáct bodů při skóre 10:1 (jediný gól obdržela od Slovácka).
  • Kouči Zdenku Frťalovi vycházejí střídání. Náhradníci Teplic vstřelili v této sezoně už šest branek (celkem zaznamenali 36 střel), což je nejvyšší číslo mezi všemi ligovými týmy.

  • Průměrný věk základní sestavy Pardubic v této ligové sezoně činí 24 let a 234 dnů, díky čemuž je nejmladším v celé soutěži. Zlín je pátý nejstarší s průměrem 27 let a 154 dnů.
  • Zlín (0) a Pardubice (5) mají v sezoně nejnižší počet útoků založených postupnou kombinací (sekvence aspoň 10 přihrávek, která je zakončena střelou, nebo dotekem ve vápně).

  • Slavia porazila Hradec naposledy loni v dubnu. Přesto s Východočechy neprohrála doma už 19 ligových zápasů (15 výher a 4 remízy). Lepší bilanci má jen s Příbramí (22 utkání).
  • V posledních osmi ligových zápasech mezi Slavií a Hradcem padly pokaždé alespoň dvě branky (dohromady 23). V průměru jde o 2,9 gólu na jedno utkání.

  • Sigma čelila v posledních třech ligových zápasech nejvíce střeleckým pokusům ze všech týmů (67). Zato soupeři Liberce jich zaznamenali ve stejném období nejméně (23).
  • Olomoučtí vstřelili 10 z celkových 17 gólů v této sezoně už v prvním poločase (59 %). Liberec pak dal před pauzou pouze 3 ze svých 13 branek (23 %).

  • Slovácko nevyhrálo ani jeden z prvních čtyř domácích zápasů v ligové sezoně teprve podruhé v historii (3 remízy, 1 prohra). Poprvé se tak stalo v soutěžním ročníku 2006/07.
  • Zbrojovka inkasovala v této sezoně 10 z celkových 13 gólů až ve druhé půli (77 % je nejvyšší hodnota ze všech týmů), Slovácko vstřelilo po pauze 7 ze svých 9 branek.

  • Pouze tři hráči v této ligové sezoně se pokusili o víc driblinků než Abdullahi Bewene z Baníku (34). Patří mezi ně také sparťané John Mercado (59) a Josimar Alcócer (35).
  • Sparta může poprvé od června 2020 vyhrát čtyři ligové zápasy v řadě, aniž by inkasovala. Zároveň v posledních třech utkáních zvítězila s rozdílem alespoň dvou gólů.

  • Plzeňští zaznamenali v této ligové sezoně tři góly z rohových kopů (pouze Sparta jich má víc – 4). Jablonec ale z takové situace v tomto ročníku ještě neinkasoval.
  • Richard Sedláček, záložník Jablonce, zapsal v této ligové sezoně 100 přihrávek z obranné či střední zóny do finální třetině hřiště. Víckrát to dokázal jen Jakub Černín ze Zlína (102).

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
Ml. BoleslavTeplice
So 17. 10. 15:00
39%27%34%
ArtisBohemians
So 17. 10. 15:00
31%28%42%
SlaviaHr. Králové
So 17. 10. 15:00
72%18%10%
PardubiceZlín
So 17. 10. 15:00
46%27%28%
OlomoucLiberec
So 17. 10. 18:00
34%28%38%
SlováckoZbrojovka
Ne 18. 10. 13:00
40%28%32%
BaníkSparta
Ne 18. 10. 15:00
20%23%57%
JablonecPlzeň
Ne 18. 10. 18:00
29%26%45%
Predikce aktualizována: 16. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav1052317:1317
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1042410:1314
11Plzeň1034320:1713
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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