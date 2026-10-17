Červené Slovácko. Čtvrt sezony hraje v oslabení, klub láme negativní rekordy
Slovácko v deseti ligových kolech nasbíralo už šest červených karet a v početní nevýhodě strávilo bez nastavení takřka čtvrtinu dosavadního hracího času.
- Ve srovnání v Česku i evropských soutěžích jde o naprostou raritu.
Mužstvo zůstává v tabulce předposlední a kapitán Michal Trávník upozornil, že taková oslabení zásadně ovlivňují zápasy a je třeba si to v kabině vyříkat.
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V Liberci urvalo Slovácko první výhru v sezoně fotbalové Chance Ligy a zhluboka si oddechlo. Jenže pozor, bílomodrý klub pořád zůstává na předposledním místě v tabulce a má jeden zásadní problém. V této sezoně obdržel už šest červených karet, a co do disciplíny má našlápnuto na nejhorší sezonu v top evropských ligách za dlouhou dobu. „Ještě jsem se s tím nesetkal. Už je to určitě alarmující,“ uvědomuje si kapitán Michal Trávník.
Ošklivý faul Davida Puškáče, červená karta a půlhodinové oslabení pro tápající Slovácko. Houževnatý tým se ale nepoložil a i v deseti hráčích vydoloval tolik potřebnou výhru. Po zápase však znovu padaly otázky na disciplínu.
Rarita v Česku i Evropě
Vždyť tým z Uherského Hradiště má dvojnásobný počet červených karet oproti jakémukoli týmu v nejlepších deseti evropských ligách! „Budu mu to vyčítat. Je to jiná červená, než jaké jsme zatím dostávali. Navíc je to zkušený hráč, což je jiné, než když je tam osmnáctiletý kluk,“ zlobil se kouč Jan Jelínek.
Problémy s disciplínou v týmu ovšem nevidí. „Ve fotbale se dějí nepředvídatelné situace a nemůžete se připravit na všechno. Analyzovali jsme si vyloučení, jestli je tam nějaký vzorec. Tady to byla vyloženě nerozvážnost, hloupost a přemíra snahy,“ přidal Jelínek.
Pokud se ale realizační tým podívá na čísla, musí zpozornět. Šest červených karet za deset zápasů je totiž statisticky naprosto výjimečné číslo. V historii české a československé ligy najdete jen tři týmy s vyšším poměrem vyloučení na zápas a všechno jsou to sto let staré případy. ČAFC, Čechie Karlín i Meteor se na vyšší hodnoty dostaly v letech 1925 až 1927.
V samostatné české lize má pak nejhorší sezonu Žižkov s dvanácti červenými kartami v ročníku 1998/99.
Pokud by Slovácko pokračovalo v současném trendu, zakončí sezonu na čísle 21. Průměr 0,6 vyloučení na zápas se vymyká i v evropském srovnání. Od sezony 2010/11, kam sahají data Opty, se tak vysoko žádný tým v TOP 10 ligách nevyšplhal.
Nejvyšší čísla mají za posledních patnáct let Marítimo (0,56 v sezoně 2015/16), Paços de Ferreira (0,43 v sezoně 2011/12) a CD Nacional (0,4 v sezoně 2012/13). Ve všech případech jde o portugalské celky a Slovácko může uklidnit, že se každý z nich celkem v poklidu zachránil.
Realizační tým by však samozřejmě uvítal dohrávat další zápasy v plném počtu. „Bavíme se o tom, ale není to tak jednoduché…“ hledal příčiny trenér Jelínek po zápase v Liberci. „Jako kdybyste řidiči autobusu říkal, že už píchnul osm pneumatik, tak ať už nepíchne devátou. Nechci to zlehčovat, ale někdy je to složité,“ doplnil humorně.
A nejde jen o vysoký počet vyloučených hráčů. Slovácko červené karty navíc dostává často dlouho před koncem zápasu a trápí se v deseti (jednou dokonce v devíti) lidech.
Čtvrt sezony v oslabení
Proti Slavii a Liberci tahal rozhodčí rudou přesně půl hodiny před koncem. V Jablonci mířil Heča ze hry už po sedmi minutách a Behiratche proti Bohemians končil ve dvanácté minutě. Až v závěru pak končili Kostadinov v Plzni (85. minuta) a Ceesay v Jablonci (83. minuta).
Dohromady tak Slovácko strávilo v nekompletním složení už 226 minut této ligové sezony, což je bez nastavení téměř přesně čtvrtina celkového času. „Každá červená i herní situace je jiná. Nejsou to zákeřné karty ani nedisciplinovanost. Určitě se o tom budeme bavit, ale fotbal přináší různé proměnné a toto je jedna z nich,“ pravil smutně trenér Jelínek před měsícem po zápase proti Bohemians.
„Je na čase si to v kabině vyříkat, protože to zásadně ovlivňuje zápasy. Takhle se hrát nedá,“ přidal Trávník. Hned o dvě kola později však jeho tým zase dohrával nekompletní.
Zastaví Slovácko lavinu vyloučených?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|4
Ml. Boleslav
|10
|5
|2
|3
|17:13
|17
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|10
|5
|2
|3
|18:16
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|10
|4
|2
|4
|10:13
|14
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|13
Pardubice
|10
|2
|2
|6
|9:16
|8
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1
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