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Hromadné onemocnění v Artisu. Sobotní zápas na Bohemians se odkládá

Radost hráčů Artisu v Hradci Králové
Radost hráčů Artisu v Hradci KrálovéZdroj: artisbrno.cz
Neil Glossoa po vstřeleném gólu
Radost hráčů Artisu v Hradci Králové
Obránce Artisu Dominik Plechatý
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila sobotní prvoligový duel mezi Artisem Brno a Bohemians 1905. Důvodem je hromadné onemocnění v kádru domácího celku i mezi členy realizačního týmu. Brněnský klub situaci doložil lékařskou zprávou, uvedla LFA. Náhradní termín stanoví asociace později.

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Pražský tým už se v této sezoně jednou v podobné situaci ocitl. V srpnu proti Bohemians nemohla nastoupit Mladá Boleslav. Zápas se uskutečnil až tuto středu a zkompletoval tabulku, která bude po víkendovém programu opět neúplná.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav1052317:1317
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1042410:1314
11Plzeň1034320:1713
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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