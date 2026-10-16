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Noc na záchodě. Nehrajeme! Po sportovní stránce je to tragédie, říká naštvaný kouč Artisu

Roman Nádvorník se vyjádřil k přesunu Jeana-Davida Beauguela do Plzně
Roman Nádvorník se vyjádřil k přesunu Jeana-Davida Beauguela do PlzněZdroj: ČTK
Trenér Artisu Roman Nádvorník
Trenér Roman Nádvorník z Artisu se snaží uklidnit své svěřence
Trenér Artisu Roman Nádvorník
Neil Glossoa po vstřeleném gólu
Radost hráčů Artisu v Hradci Králové
Emmanuel Fully v zápase proti Liberci
Obránce Artisu Dominik Plechatý
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Celou noc ze čtvrtka na pátek běhal na záchod. Stejně jako většina jeho svěřenců. Na Artis dopadla drtivou silou střevní infekce, kvůli ní byl odložen sobotní duel 11. kola Chance Ligy s Bohemians. A trenéra Romana Nádvorníka to štve. Hráči rychle shodili dvě, tři kila. „Oni to nepotřebovali, já ano,“ pousmál se kouč nováčka, který si po výhře v Hradci Králové věřil na další body. „Po sportovní stránce je to pro nás tragédie,“ ulevil si. 

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Mrzí vás, že o víkendu nehrajete?
„Je velké zklamání, že se nám stala taková věc. Po repre pauze jsme odehráli výborný zápas v Hradci. Hráči byli výborně nastavení a ukázali i herní kvalitu. Chtěli jsme na to navázat a poprvé doma zvítězit. Víme, jak náročný program teď měli Bohemians, hrálo nám to trošičku do karet. Přes víkend budou mít hráči volno, snad se dají dohromady a budeme moct od začátku příštího týdne normálně trénovat.“

Nakazili jste se při společném stravování?
„Asi ano, ale nevíme to přesně. V kabině, kde si podáváte ruce a saháte na stejné věci, se to rozšíří rychle. Střevní potíže proběhly u každého víckrát, nešlo o jednu návštěvu toalety. Týká se to osmnácti hráčů, což je zhruba devadesát procent mužstva. Plus členové realizačního týmu kromě asistenta Jirky Lercha, který se s námi nestravoval. Kluci postupně kontaktovali naše maséry a doktora. Řešili jsme to ještě o půlnoci a pak v pátek po ránu. Předpokládáme, že i zbytek bude mít stejné problémy. Na někoho to zapůsobí později.“

Problémy i pro béčko?

V sobotu má hrát vaše béčko duel MSFL ve Vsetíně. Bude mít dost hráčů?
„Myslím, že béčka se to nedotýká. Mělo v týdnu specifický režim, protože hrálo ve středu se Zbrojovkou. Hráči z kádra áčka se tentokrát připravovali s ním. Po zápase měli ve čtvrtek regenerační trénink.“

Máte už to nejhorší za sebou?
„To doufám. Nestrašte mě, že ne. (úsměv)      

Jaký to může mít dopad?
„Hráči ztratí váhu, sílu. Tři dny nebudou nic dělat, vypadnou z toho. Když máte takový problém, dolů to jde rychle. Nahoru to jde hůř. Je to škoda. Byli jsme na určitém vrcholu. Hrálo nám to, běhalo. Po sportovní stránce je to pro nás tragédie. Víme, v jaké jsme situaci a že body nutně potřebujeme. Říkali jsme, že nám může repre pauza pomoct, aby si to sedlo. Ukázalo se, že si to sedlo a že naše cesta je správná. Náš výkon byl velice dobrý. Nevíme, co tohle s námi udělá. Je to velký otazník.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav1052317:1317
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1042410:1314
11Plzeň1034320:1713
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
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