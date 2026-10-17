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Terapie, přístroje, posilovna. Karabec plánuje návrat do Vánoc: Bál jsem se o koleno

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Zranění sparťané Matěj Ryneš s Adamem Karabcem
Zranění sparťané Adam Karabec a Matěj Ryneš na zápase s Jihlavou
Zranění sparťané Adam Karabec a Matěj Ryneš na zápase s Jihlavou
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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V pondělí byl na Strahově v zápřahu od rána až do dvou hodin odpoledne. „Mám delší program, než když normálně hraju,“ usmál se sparťanský záložník Adam Karabec v rozhovoru pro Ligu naruby a deník Sport. „Mám v hlavě brzký návrat, dělám to rád,“ ujistil.

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Před dvěma a půl týdny v zápase reprezentace proti Anglii (0:1) si zle pochroumal kotník. „Úplně tomu odborně nerozumím,“ upozornil, než se pustil do přesného popisu zranění. „Mám poškozený vnitřní vaz, který se hojí déle. Co jsem pochopil, je nejdůležitější v celém kotníku,“ pokračoval.

Zranění si přivodil po souboji s Trentem Alexanderem-Arnoldem, obráncem Realu Madrid. „Ani nemůžu říct, že mě zranil. Udělal jsem si to sám,“ přiznal 23letý hráč, který zaznamenal v sedmi utkáních za národní tým už tři góly. „Noha se mi při posledním kroku zasekla do trávníku a propnula se mi. Bál jsem se, že půjde o něco ještě horšího,“ líčil Karabec.

Bál jsem se o koleno

Zůstal ležet na hřišti. Santi Denia, španělský kouč, musel střídat. „Byl jsem v šoku. Cítil jsem bolest, ale vůbec jsem nevěděl kde. Pak mě začal bolet kotník. Možná se mi trochu ulevilo, protože jsem se bál o koleno,“ uvedl odchovanec sparťanské akademie.

Následné lékařské vyšetření potvrdilo, že bude chybět několik týdnů. „Nikdy jsem nebyl zraněný na delší dobu, na berle jsem snad ani nesáhl. Měl jsem akorát lehké trhliny ve svalu, což je klidně za deset dnů v pohodě,“ poznamenal.

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Vynucená pauza ho potkala zrovna v období, kdy Karabec hrál v letenském týmu pravidelně. Bral na sebe zodpovědnost, stal se klíčovým hráčem sestavy. Od startu sezony naskočil do dvanácti soutěžních zápasů s bilancí 3+3.

„Byla to velká rána, se kterou jsem se pár dnů smiřoval,“ přiznal. „Všechno mi vycházelo, cítil jsem se po delší době dobře fyzicky. Hráli jsme každé tři až čtyři dny a byl jsem na každý zápas odpočatý. Bohužel to přišlo v tuhle nevhodnou chvíli,“ litoval hráč, který strávil poslední dva roky v Hamburku a Lyonu.

Návrat plánuje do Vánoc

Na poslední dva zápasy proti Pardubicím (2:0) a Lilleströmu (1:1) dorazil na letenský stadion. Na noze měl obrovskou dlahu, kterou při cvičení na Strahově sundal. „Mám ji jinak pořád, bohužel i na noc,“ prohodil. „Není to vůbec praktické, jsem jak neschopný. Těším se, až ji zahodím. Potom to bude lepší i psychicky,“ dodal.

A teď to nejdůležitější. Návrat na hřiště plánuje ještě do Vánoc. „Nechci to úplně specifikovat, protože existují různé varianty. Budu se samozřejmě snažit, aby to bylo co nejdřív,“ začal trochu neurčitě. Pak ze sebe vypustil optimistickou prognózu. „Pokud všechno půjde, jak má, myslím si, že na podzim pár zápasů stihnu,“ přál si.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav1052317:1317
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1042410:1314
11Plzeň1034320:1713
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
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