ZNÁMKY Sparty: Brunesova jedenáctka, Suchomel nestíhal. Kdo naopak poslal vzkaz Deniovi?
Pražská Sparta remizovala v Ostravě 0:0. Proti Baníku znovu spálil tutovku Jonatan Brunes, nevyznamenal se ani jeho náhradník Matyáš Vojta. Ki-Jana Hoever měl vidět červenou kartu, naopak jeden z hráčů Letenských poslal pozitivní vzkaz reprezentačnímu kouči Santi Deniovi. Jak si hráči Sparty vedli? Projděte si jejich hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).
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|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
94%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
79%
18%
Slovan Liberec
|1%
|0%
74%
23%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
58%
34%
Jablonec
|0%
|0%
48%
40%
13%
Hradec Králové
|0%
|0%
31%
45%
24%
Teplice
|0%
|0%
33%
45%
22%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
35%
45%
21%
Bohemians 1905
|0%
|1%
24%
44%
32%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
13%
39%
48%
Baník Ostrava
|0%
|2%
8%
31%
61%
Pardubice
|0%
|5%
19%
78%
Artis Brno
|0%
|17%
94%
Slovácko
|0%
|20%
95%
Zlín
|0%
|55%
99%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu