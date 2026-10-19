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ZNÁMKY Sparty: Brunesova jedenáctka, Suchomel nestíhal. Kdo naopak poslal vzkaz Deniovi?

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SESTŘIH: Baník – Sparta 0:0. Prokletí letenských devítek i neuznaný gól domácích • Zdroj: isportTV
Michal Kohút vede míč
Fanoušci Sparty na Baníku
John Mercado napadá hráče Baníku
Pavel Kadeřábek rozjíždí ofenzivní akci
Patrik Vydra navlékl kapitánskou pásku
Hlavičkový souboj Víta Škrkoně a Tobias Guddala
Jiří Míček a Hugo Sochůrek v utkání Sparty s Baníkem
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Chance Liga
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Pražská Sparta remizovala v Ostravě 0:0. Proti Baníku znovu spálil tutovku Jonatan Brunes, nevyznamenal se ani jeho náhradník Matyáš Vojta. Ki-Jana Hoever měl vidět červenou kartu, naopak jeden z hráčů Letenských poslal pozitivní vzkaz reprezentačnímu kouči Santi Deniovi. Jak si hráči Sparty vedli? Projděte si jejich hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
94%0%
Sparta Praha
4%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Slovan Liberec
1%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Jablonec
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Teplice
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Bohemians 1905
0%1%
Zbrojovka Brno
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Pardubice
0%5%
Artis Brno
0%17%
Slovácko
0%20%
Zlín
0%55%
Predikce aktualizována: 19. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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