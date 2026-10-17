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ONLINE: Slavia - Hradec Králové. Spraví si sešívání chuť po prohře v Lize mistrů?

Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kola
Tomáš Chorý rozhodl šlágr 9. kolaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Chance Liga
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Mají co napravovat. Po prohře na půdě Sabahu (0:2) v Lize mistrů fotbalisté Slavie v 11. kole Chance Ligy hostí Hradec Králové. Hosté v lize prohráli dvakrát za sebou, třetímu nezdaru by se rádi vyhnuli, ale v Edenu je nečeká snadná práce. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského na domácí scéně totiž míří za jasným cílem: vyhrát titul. Utkání má výkop v 15:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 11. kolo
Slavia Praha
so 17. 10.
15:00
Hradec Králové
Pravděpodobnost výhry
Výhra Slavia
Remíza
Výhra Hr. Králové
Pravděpodobná skóre
  • 2:013.0%
  • 1:011.1%
  • 3:09.7%
  • 2:19.4%
Predikce aktualizována: 17. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav1052317:1317
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1042410:1314
11Plzeň1034320:1713
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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