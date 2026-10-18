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ONLINE: Baník - Sparta. Pražané nahání v tabulce Slavii, domácí ale musí zabrat

Hráči Sparty v debatě s rozhodčím
Hráči Sparty v debatě s rozhodčímZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Chance Liga
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Šlágr 11. kola fotbalové Chance Ligy se odehraje ve Vítkovicích, kde Baník hostí Spartu. Pražané si chtějí spravit chuť po čtvrteční remíze s Lilleströmem (1:1) v Evropské lize, zároveň na domácí scéně nahání Slavii, na kterou nabrali už velkou ztrátu. Proti stojí Ostrava, jež nezažívá ideální vstup do sezony, navíc nevyhrála posledních pět ligových duelů. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 11. kolo
Baník Ostrava
ne 18. 10.
15:00
Sparta Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Baník
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre
  • 1:110.6%
  • 1:29.9%
  • 0:29.1%
  • 0:18.6%
Predikce aktualizována: 18. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1060420:1218
6Jablonec1052312:917
7Teplice1152418:1717
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1143410:1315
11Plzeň1034320:1713
12Pardubice1132612:1611
13Baník103167:1810
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín1101108:231
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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