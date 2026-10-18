ONLINE: Baník - Sparta. Pražané nahání v tabulce Slavii, domácí ale musí zabrat
Šlágr 11. kola fotbalové Chance Ligy se odehraje ve Vítkovicích, kde Baník hostí Spartu. Pražané si chtějí spravit chuť po čtvrteční remíze s Lilleströmem (1:1) v Evropské lize, zároveň na domácí scéně nahání Slavii, na kterou nabrali už velkou ztrátu. Proti stojí Ostrava, jež nezažívá ideální vstup do sezony, navíc nevyhrála posledních pět ligových duelů. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
- Skupina o titul
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