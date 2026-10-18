Předplatné

ONLINE: Jablonec - Plzeň. Zabere Viktoria v lize na půdě nepříjemného soupeře?

Filip Novák slaví se spoluhráči nádherný gól proti Baníku
Filip Novák slaví se spoluhráči nádherný gól proti BaníkuZdroj: ČTK / Petrášek Radek
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Z úvodních deseti zápasů nové sezony Chance Ligy fotbalisté Plzně vyhráli jen tři, což je na jejich poměry bídná bilance. Tu si mohou vylepšit v 11. kole, ale na půdě Jablonce je nečeká rozhodně nic snadného. Domácí atakují horní příčky, předvádí zajímavý fotbal a ukazují ambice. Potvrdí to i proti Viktorii? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Preferujte nás

Sledujte on-lineLIVE
--

Předpověď zápasu · Chance Liga · 11. kolo
Jablonec
ne 18. 10.
18:00
Viktoria Plzeň
Pravděpodobnost výhry
Výhra Jablonec
Remíza
Výhra Plzeň
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.9%
  • 1:29.3%
  • 0:18.2%
  • 0:27.3%
Predikce aktualizována: 18. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1060420:1218
6Jablonec1052312:917
7Teplice1152418:1717
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1143410:1315
11Plzeň1034320:1713
12Pardubice1132612:1611
13Baník103167:1810
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín1101108:231
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů