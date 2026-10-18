ONLINE: Jablonec - Plzeň. Zabere Viktoria v lize na půdě nepříjemného soupeře?
Z úvodních deseti zápasů nové sezony Chance Ligy fotbalisté Plzně vyhráli jen tři, což je na jejich poměry bídná bilance. Tu si mohou vylepšit v 11. kole, ale na půdě Jablonce je nečeká rozhodně nic snadného. Domácí atakují horní příčky, předvádí zajímavý fotbal a ukazují ambice. Potvrdí to i proti Viktorii? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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