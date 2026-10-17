Eden v šoku: další zkrat Chorého! Ukázal prostředníček rozhodčímu a byl vyloučen. Zase
Další kontroverzní moment problematického střelce z Edenu. Tomáš Chorý v zápase 11. kola Chance Ligy proti Hradci Králové (0:0) dostal červenou kartu za zdvižený prostředníček směrem k hlavnímu rozhodčímu Janu Všetečkovi a v 55. minutě skončil. Jde přitom již o čtvrté vyloučení od začátku minulé sezony.
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Celý Eden zůstal v šoku. Rozhodčí z ničeho nic vyrazil k Chorému a v ruce držel červenou kartu. Útočník Slavie se divil, ale musel ze hry ven. Po pár minutách zmatení se ukázal důvod.
Ležel na trávníku...
Vše začalo o pár minut dřív, když po souboji s Tomášem Petráškem dvoumetrový čahoun upadl a zhruba minutu ležel na trávníku a držel se za obličej. Kontakt v oblasti hlavy přitom ani z opakovaných televizních záběrů nebyl vidět.
Následně se Chorý zvedl a pokračoval ve hře. V přerušené hře, když už byla celá situace zahraná, si pak znovu mnul obličej a díval se směrem k rozhodčímu. Právě v tu chvíli přišlo vulgární gesto směrem ke Všetečkovi, na což upozornili komentátoři televize Oneplay.
Klíčový moment se pak objevil i v opakovaném záběru. Problematický forvard prsty na ruce pohnul tak, že zdvihl prostředníček směrem k sudímu.
Hlavní rozhodčí se přesně v tu chvíli podíval jeho směrem a měl okamžitě jasno, že šlo o vzkaz směrem k němu. Chorý tak poněkolikáté v krátkém čase musel ze hry odejít předčasně kvůli nesportovnímu chování.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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