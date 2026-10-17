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Eden v šoku: další zkrat Chorého! Ukázal prostředníček rozhodčímu a byl vyloučen. Zase

Tomáš Chorý ukázal sudímu prostředníček a byl vyloučen
Tomáš Chorý ukázal sudímu prostředníček a byl vyloučenZdroj: Koláž iSport.cz
Tomáš Chorý byl vyloučen, ukázal prostředníček směrem k sudímu Všetečkovi
Tomáš Chorý předvedl další zkrat
Tomáš Chorý dostal červenou kartu
Tomáš Chorý byl v zápase proti Hradci Králové vyloučen
Tomáš Chorý zůstal ležet po souboji s Tomášem Petráškem
Mojmír Chytil neproměnil šanci v závěru první půle
Mojmír Chytil neproměnil šanci v závěru první půle
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Další kontroverzní moment problematického střelce z Edenu. Tomáš Chorý v zápase 11. kola Chance Ligy proti Hradci Králové (0:0) dostal červenou kartu za zdvižený prostředníček směrem k hlavnímu rozhodčímu Janu Všetečkovi a v 55. minutě skončil. Jde přitom již o čtvrté vyloučení od začátku minulé sezony.

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Celý Eden zůstal v šoku. Rozhodčí z ničeho nic vyrazil k Chorému a v ruce držel červenou kartu. Útočník Slavie se divil, ale musel ze hry ven. Po pár minutách zmatení se ukázal důvod.

Ležel na trávníku...

Vše začalo o pár minut dřív, když po souboji s Tomášem Petráškem dvoumetrový čahoun upadl a zhruba minutu ležel na trávníku a držel se za obličej. Kontakt v oblasti hlavy přitom ani z opakovaných televizních záběrů nebyl vidět.

Následně se Chorý zvedl a pokračoval ve hře. V přerušené hře, když už byla celá situace zahraná, si pak znovu mnul obličej a díval se směrem k rozhodčímu. Právě v tu chvíli přišlo vulgární gesto směrem ke Všetečkovi, na což upozornili komentátoři televize Oneplay.

Klíčový moment se pak objevil i v opakovaném záběru. Problematický forvard prsty na ruce pohnul tak, že zdvihl prostředníček směrem k sudímu.

Hlavní rozhodčí se přesně v tu chvíli podíval jeho směrem a měl okamžitě jasno, že šlo o vzkaz směrem k němu. Chorý tak poněkolikáté v krátkém čase musel ze hry odejít předčasně kvůli nesportovnímu chování.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1062213:620
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Sparta1060420:1218
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1152418:1717
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1143410:1315
11Plzeň1034320:1713
12Pardubice1132612:1611
13Baník103167:1810
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín1101108:231
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