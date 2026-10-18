Jak se příběh Chorého ve Slavii zvrtnul: od gólů k průšvihům. A dalším průšvihům
Tomáš Chorý a Slavia? Nejdřív vysněná posila, dlouho hlavně výrazný gólový přispěvatel, ale především v posledním roce průšvihář, který ve fotbalové Chance Lize sbírá vyloučení i jiné kontroverzní momenty. Poslední přidal při remízovém utkání proti Hradci Králové. Vztyčený prostředníček.
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Příchod do Edenu (červenec 2024)
Chorý přestoupil z Plzně do Slavie, se kterou uzavřel tříletou smlouvu. Podle spekulací médií za něj Pražané zaplatili částku sahající ke 100 milionům korun, takže šlo o jeden z nejdražších přestupů v lize.
Neprokázaný rasismus (prosince 2024)
Po utkání Slavie v Evropské lize s Anderlechtem obvinil Chorého z rasismu dánský obránce tmavé pleti Mathias Jörgensen. UEFA nenašla žádný důkaz o provinění, takže s ním ani nezahájila řízení.
14 gólů a titul (květen 2025)
Chorý se podílel na titulu Slavie 14 góly, díky čemuž byl třetím nejlepším střelcem soutěže. V evropských pohárech skóroval šestkrát.
První červená za úder do rozkroku (srpen 2025)
Chorý v nastavení ligového utkání se Slováckem udeřil brankáře Milana Heču pěstí do rozkroku a poprvé v nejvyšší soutěži byl vyloučen. Disciplinární komise jej potrestala zákazem startu na šest zápasů.
Kontroverzní návrat proti Dukle (září 2025)
Hned první zápas proti Dukle ukázal, že Chorý má dvě tváře a ta méně pozitivní začíná převažovat. V Edenu dvakrát skóroval, ale také ho televizní kamery zachytili při štípanci do zadku soupeřova obránce Jaroslava Svozila a později přidal šlápnutí na ruku toho samého hráče. Sudí ohodnotili pouze druhý incident žlutou kartou.
Další červená za sliny (duben 2026)
Chorý v utkání s Plzní nejprve nevybíravě fauloval Samsona Dweha a dostal žlutou kartu. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu jej ale hlavní sudí Marek Radina vyloučil za to, že podle něj útočník plivl na ležícího soupeře. Chorý úmysl odmítl a hájil se tím, že mu pouze ukáply sliny. Dostal trest na jeden zápas, protože podle disciplinární komise nešlo o úmyslné plivnutí.
Vyloučení v derby. Konec, hlásil Tvrdík (květen 2026)
Chorý v nedohraném ligovém derby se Spartou udeřil loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně, v níž se stal se 17 góly nejlepším střelcem soutěže a přispěl k obhajobě titulu. Spolu s Davidem Douděrou byl kvůli opakujícímu se nesportovnímu chování vyřazen z kádru a předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík prohlásil, že už si oba za Slavii nezahrají.
Akcionářský příkaz a návrat k týmu (červenec 2026)
Před startem nové sezony se ale Chorý vrátil do týmu po intervenci majitele klubu Pavla Tykače. „Obdržel jsem závazný akcionářský příkaz vrátit Tomáše do A týmu Slavie Praha,“ prohlásil Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci. Současně zmínil podmínku, která měla být součástí dohody. „Předpokládám, že si jasně vymezili pravidla v tom, jaká od něj má očekávání. Že se některých věcí už nedopustí.“ Příběh pokračuje dál.
Kam se dá zajít? (září 2026)
Během ligového zápasu se Zbrojovkou (4:0) zase testoval hranice, kam až může zajít. V 60. minutě kolíky kopačky šťouchl do hlavy ležícího Adama Hrdinu. Bylo to dětinské, hloupé, hazardní. A částečně přebilo skvělý výkon dvoumetrového obra. Tento moment nechali sudí bez reakce, mezi fanoušky však vzbudil velkou vlnu ohlasů. Situace kolem Chorého začala opět houstnout.
Prostředníček. Poslední průšvih? (říjen 2026)
Čerstvý Chorého průšvih a dost možná ve Slavii poslední. Při utkání s Hradcem se odpískání předchozího faulu dožadoval tak nemístně, že rozhodčímu Všetečkovi podle televizních záběrů ukázal zdvižený prostředníček a sudí ho na konci 55. minuty vyloučil.