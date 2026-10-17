Trpišovský ostře o Chorého vyloučení: Nechci ho ani vidět. Absolutně stupidní
V létě Jindřich Trpišovský bojoval za setrvání Tomáše Chorého ve Slavii. V jedenáctém kole sezony pochopil, že to neměl dělat. V duelu Chance Ligy s Hradcem (0:0) ukázal útočník prostředníček na rozhodčího Jana Všetečku. V pětapadesáté minutě byl vyloučený. V sešívaném dresu už počtvrté. Na pozápasové tiskové konferenci položil deník Sport na toto téma slávistickému trenérovi sadu otázek. I tu, zda Chorý překročil pomyslnou hranici a v kabině ho už nechce.
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Mluvil jste po utkání s Tomášem Chorým? A pokud ano, jak vám vyloučení vysvětlil?
„Nemluvil jsem s ním, vůbec jsem ho neviděl. Ani s ním dneska mluvit nechci. Nechci ho ani vidět.“
Nemám pro to pochopení
Máte nějaké vysvětlení pro to, co Chorý na hřišti provedl?
„Upřímně ne. Všichni jsme to hráli. Nejen fotbal, ale třeba i hokej. Mám pochopení pro věci v emocích. V momentě, kdy vás něco bolí, nebo cítíte křivdu, kdy uděláte bezprostřední věc – to k tomu někdy patří. Ale ne pro promyšlenou věc s odstupem času. A ještě to skrývat. Pro tohle pochopení nemám. Je to fotbal. Samozřejmě bychom si všichni přáli, abychom se chovali, co nejlíp to jde, jako Mirkové Dušínové. Fotbal někdy přinese věci, ze kterých se poučíte. Že uděláte věc, kterou už nikdy potom neuděláte. V zápalu boje provedete věci v emocích, ve vypětí. Ale tohle není zkrat, tohle je absolutně stupidní věc.“
V létě jste byl jeden z mnoha, co se Chorého ve Slavii zastávali. Horoval jste pro to, aby v klubu zůstal. Vnímáte to jako zradu?
„Postavili jsme se za něj všichni a hlavně věřili, že tohle neudělá. Já osobně jsem čekal, že může přijít nějaká věc typu faulu. Že se s někým srazí, třeba to bude i blbě vypadat a dostane červenou kartu. Že vyskočí a někoho třeba trefí loktem. Ale tohle? To jsem upřímně vůbec nečekal. Ptáte se na emoce, který v sobě mám – jsou pro mě absolutně nepochopitelný a nerozumím tomu.“
Je pro vás tohle moment, kdy Chorý opravdu překročil hranici a už ho v kabině nechcete?
„Hranici překročil jednoznačně. Už v televizi jsem říkal, že s námi nepoletí v neděli do Istanbulu, protože si nedovedu představit, že s námi bude. Co bude dál, to teprve uvidíme. Jsem extrémně naštvanej… I když možná víc zklamanej. Už jsem to říkal v létě, že nechci, abychom tyhle věci dělali. Jsou tady hráči, kteří mají za sebou stovky zápasů, někteří přes 200 zápasů v dresu Slavie, a takovéhle excesy za sebou nemají. Jsem z toho zklamanej, rozčarovanej, zdrcenej a dalších x výrazů. Uvidíme, co bude dál. Momentálně si to neumím představit.“
Mluvil jste už s majitelem Pavlem Tykačem, případně Jaroslavem Tvrdíkem?
„Ne, zatím ne. Ale interně to řešit budeme.“
Vyloučení Tomáše Chorého očima Tomáše Holeše
Je to neomluvitelný
„Nevěděl jsem, co se stalo, proč dostáváme červenou kartu. Rozhodčí mi pak říkal, že v nějakém momentu, když se podíval na Tomáše, tak viděl jako by se utíral a že mu přišlo, že na něj ukázal prostředníček. Po zápase jsme to zatím neřešili. Tomáš se k tomu nijak nevyjádřil. Vlastně jsem ho v kabině nejdřív ani nemohl najít. Budeme to řešit v následujících dnech. Myslím, že dnes to už necháme být. Nejdřív je potřeba zjistit, jak to všechno bylo. Samozřejmě mě to netěší. Je to už poněkolikáté. Před sezonou jsme měli několik sezení, porad starších hráčů, kde jsme si říkali, že už se to nesmí stát, protože nás to v minulosti mohlo stát titul. Pokud jde opravdu o další Tomášův zkrat, je to špatný. To už je neomluvitelný.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|5
Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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