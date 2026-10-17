Nejhorší poločas Slavie a nevyužitá přesilovka Hradce. Konec Chorého ve Slavii?
Slavia v domácím utkání v 11. kole Chance Ligy s Hradcem Králové pouze remizovala 0:0 a po vyloučení Tomáše Chorého dohrávala v deseti. Další zkrat útočníka sešívaných může mít zásadní následky. „Z mého pohledu jednoznačná červená karta a co se budeme bavit, tak to bude znamenat konec Chorého ve Slavii. Nebo já si to aspoň myslím,“ říká v Prvním dojmu redaktor deníku Sport Radek Špryňar.
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- Může další vyloučení znamenat Chorého konec ve Slavii?
- Proč se Slavii v prvním poločase nedařilo?
- Co chybělo Hradci Králové po vyloučení Chorého?
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|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|92%
|0%
100%
Sparta Praha
|6%
|0%
95%
Slovan Liberec
|1%
|0%
80%
17%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
72%
23%
Jablonec
|0%
|0%
54%
35%
10%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
39%
13%
Hradec Králové
|0%
|0%
32%
45%
23%
Teplice
|0%
|0%
34%
45%
21%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
36%
45%
19%
Bohemians 1905
|0%
|0%
25%
46%
29%
Baník Ostrava
|0%
|2%
8%
31%
61%
Zbrojovka Brno
|0%
|2%
9%
34%
57%
Pardubice
|0%
|5%
19%
78%
Slovácko
|0%
|15%
9%
90%
Artis Brno
|0%
|19%
92%
Zlín
|0%
|56%
99%