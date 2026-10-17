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Nejhorší poločas Slavie a nevyužitá přesilovka Hradce. Konec Chorého ve Slavii?

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Nejhorší poločas Slavie a nevyužitá přesilovka Votroků. Konec Chorého ve Slavii? • Zdroj: isport.tv
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Chance Liga
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Slavia v domácím utkání v 11. kole Chance Ligy s Hradcem Králové pouze remizovala 0:0 a po vyloučení Tomáše Chorého dohrávala v deseti. Další zkrat útočníka sešívaných může mít zásadní následky. „Z mého pohledu jednoznačná červená karta a co se budeme bavit, tak to bude znamenat konec Chorého ve Slavii. Nebo já si to aspoň myslím,“ říká v Prvním dojmu redaktor deníku Sport Radek Špryňar.

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  • Může další vyloučení znamenat Chorého konec ve Slavii?
  • Proč se Slavii v prvním poločase nedařilo?
  • Co chybělo Hradci Králové po vyloučení Chorého?

Celý První dojem najdete na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

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SESTŘIH: Slavia – Hradec Králové 0:0. Chorý znovu nedohrál, mistr ztratil body • isport.tv

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
92%0%
Sparta Praha
6%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Jablonec
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Teplice
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Baník Ostrava
0%2%
Zbrojovka Brno
0%2%
Pardubice
0%5%
Slovácko
0%15%
Artis Brno
0%19%
Zlín
0%56%
Predikce aktualizována: 17. 10. 2026 16:54
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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