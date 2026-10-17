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Nedůstojný, neligový Zlín. Svíjí se v křečích a Hoftych říká: Nechceme si kazit náladu

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Jiří Fejgl
Chance Liga
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Zlín předvedl v 11. kole fotbalové Chance Ligy v Pardubicích, které se sunou výše, diplomaticky řečeno, nedobrý výkon. Proto padl 0:3, je poslední, má jediný bod. Na Východočechy vůbec nestačil, což bylo jasné vlastně od první minuty.

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Matador a střídající kapitán Tomáš Poznar se dostal do jakéž takéž možnosti. Ve slušné pozici byl rovněž Daniel Šmiga. Jenže ani nevystřelil…

Jeho snažení symbolicky (ne, neházejme to na mladého útočníka) demonstrovalo zmar, v němž se koupe od začátku sezony Zlín. V Pardubicích vyvrcholil, výsledek 3:0 pro domácí je pro hosty vlastně příjemný.

Rezignovaný Hoftych přiznal...

Neměli na nic, byli marní, až trapní. Nedůstojní, neligoví.

Pardubice měly skórovat hned v první minutě, ale Sir Stanley, tedy brankář Stanislav Dostál zastavil tutovku Marka Ichy. Gólman byl jedním ze tří zlínských mužů, kteří si drží úroveň. Přidali se střední halv a nová posila Miloš Kratochvíl i střídající kapitán Tomáš Poznar. Všimněte si, že jde o matadory. Jinak Zlín zle nestačil.

„Řekl bych, že to pro nás byl nejhorší zápas,“ mračil se Pavel Hoftych, jenž sezonu začínal jako sportovní ředitel, ale později vystřídal Bronislava Červenku na trenérské lavičce. „Nestačili jsme v rychlosti. Musíme si vyhodnotit, jestli je vůbec v našich silách to soupeři znepříjemnit,“ přiznal až rezignovaně.

V tomto utkání rozhodně nebylo…

Předpověď týmu · Sezonní
Zlín
Očekávané umístění:16. místo
0%Skupina o titul
1%Play off o umístění
99%Skupina o záchranu
78%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 17. 10. 2026 16:54
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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„Dokud tady budu já, nic nevypustíme, ale zároveň si nechceme kazit náladu, abychom se svíjeli v nějaké křeči. Chceme dělat v pozitivním prostředí,“ vykládal trenér. On stále neztrácí tak známé charisma (co mu zbývá?), jenže jeho tým se topí.

Po jedenácti kolech má jediný bod za remízu v Jablonci. Je fakt, že v minulém duelu tak nějak doma vzdoroval Slavii, na druhou stranu se však jednalo spíše o nějakou fatu morganu., což potvrdil výjezd do Pardubic.

Deník Sport ohodnotil základní jedenáctku souhrnnou známkou 32, což nedělá ani tři na jednoho borce. Přitom trojka je výrazně podprůměrná. Hráči dostali celkem šest dvojek (jednu tedy střídající útočník Kanu), což už je průšvihový výkon. Navíc jedničky se dávají většinou v případě totálních zkratů, a to především disciplinárních.

Dojedeme podzim a pak si řekneme

„V tabulce máme jasné rozdělení. Nepodařil se nám vstup, liga nám od začátku utekla nebo nám utíká,“ uznal Hoftych. „Hrajeme, jak se říká, step by step, zápas od zápasu, snažíme se urvat nějaké body. Zároveň pracujeme s mladými, abychom je posouvali. Jsou pasáže, kdy to vypadalo na vítězství, třeba v Jablonci, ale nepovedlo se. S panem majitelem i Zdeňkem Grygerou, šéfem klubu, jsme si řekli, že dojedeme podzim a pak si vyhodnotíme situaci, řekneme si, co bude dál,“ navázal.

A pak pronesl věty, které tak nějak vypovídají: „Naším úkolem je udržet tréninkovou morálku a ždímat z hráčů co nejvíc. Vždy je pak otázka, co nám dovolí soupeř, na co to bude stačit.“

Na Pardubice rozhodně ne, ty už jim utekly na rozdíl deseti bodů.

KonecLIVE
30

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1062213:620
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Sparta1060420:1218
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1152418:1717
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1143410:1315
11Plzeň1034320:1713
12Pardubice1132612:1611
13Baník103167:1810
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín1101108:231
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