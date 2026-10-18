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Trpišovský: Nehrajeme dobře, chyběl pohyb i kvalita. Problém je, že nedáváme góly

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SESTŘIH: Slavia – Hradec Králové 0:0. Chorý znovu nedohrál, mistr ztratil body • Zdroj: isport.tv
Tomáš Chorý byl vyloučen, ukázal prostředníček směrem k sudímu Všetečkovi
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Suverénní vstup do sezony je fuč. Slavia po reprezentačním volnu skočila zpět do hry rozpačitě. Proti poslednímu Zlínu urvala těsnou výhru 1:0, následovala nečekaná prohra v Baku 0:2 a trápení pokračovalo i v Chance Lize při remíze 0:0 proti Hradci Králové. „Chyběl nám pohyb, energie i kvalita na útočné polovině,“ láteřil trenér Jindřich Trpišovský.

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Na Slavii tenhle tým zkrátka umí. V minulé sezoně Votroci ze tří zápasů proti mistrům dvakrát vyhráli a jednou remizovali. A bez porážky odešli i tentokrát, když v Edenu uválčili bezbrankovou plichtu.

Favorit sice do zápasu nevstoupil špatně, ale po pár náznacích v samém úvodu se vytratila jiskra. Červeno-bílí si nedokázali vytvořit nebezpečnější šanci, ani jednou nevystřelili na branku. „Z naší strany jeden z nejhorších poločasů za poslední dobu. Skoro celou dobu jsme si bezcílně přihrávali vzadu. Strašně chyběla touha vyhrát a jít na hranu možností,“ zlobil se trenér Trpišovský.

Góly jsou obrovský problém

Z územní převahy větší příležitosti nepřišly a hrozili naopak hosté. Jakub Uhrinčať po sympatickém úniku trefil tyč, zakončení Abdullahiho Umara zablokoval na poslední chvíli skvělým skluzem Tomáš Vlček a Tom Slončík ve výborné pozici vůbec netrefil míč.

Ve druhém dějství útočili „sešívaní“ směrem k Tribuně Sever a hosty svírali na posledních třiceti metrech. „Soupeře jsme dostali víc pod tlak, dařilo se nám dostávat po zemi dopředu, zrychlili jsme hru a měli lepší pohyb. Když bylo vidět, že Hradci už docházejí síly, poslali jsme se do deseti,“ vzpomněl kouč zbytečný zkrat Tomáše Chorého, který ukázal prostředníček rozhodčímu Janu Všetečkovi a musel odpochodovat v 55. minutě.

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Paradoxně největší šance si domácí připravili až v oslabení, ale Mojmír Chytil ani David Moses své tutovky nevyužili. „Obrovský problém je, že nedáváme góly – ze tří zápasů jsme dali jediný. Dneska jsme měli i přes horší výkon tři možnosti, které musíme proměnit. Je vidět, že na hřišti nemáme klid,“ popíchl vlastní tým Trpišovský.

Nechceme na sebe přenést větší nervozitu

Kdo poslední tři zápasy viděl, musí mu dát za pravdu, že branek mělo být určitě víc. Celková hodnota očekávaných gólů proti Zlínu, Sabahu a Hradci je podle statistiků 5,89, ovšem Slavia skórovala pouze jednou. „Pozitivní je, že možností máme pořád dost. Nejhorší je, když se do šancí vůbec nedostáváte,“ zmínil trenér. „Někdy nám chybí centimetry, jako Provimu v Baku. Trochu se od nás odklonilo štěstí,“ připomněl.

Připustil také, že po náročném evropském výjezdu mohl udělat v sestavě víc změn a už v poločase sáhl ke dvěma střídáním. „Musíme si na rovinu přiznat, že nehrajeme dobře, ale zároveň na sebe nechceme přenést ještě větší nervozitu. Někdy to souvisí i s hlavou, že chcete až moc,“ dodal muž s kšiltovkou.

Jako příklady jmenoval Samuela Isifeho a Danijela Šturma, kterým se evidentně nedařilo a oba skončili už v poločase. Střídající hráči přinesli zlepšení. Aktivní byli především Mubarak Suleiman a Emmanuel Ayaosi. Čerstvý vítr přinesli také Lukáš Provod a David Moses. Na tři body to však proti Hradci znovu nestačilo.

Pokud navíc Sparta v neděli uspěje v Ostravě, stáhne ztrátu na hlavního rivala na šest bodů.

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Nejhorší poločas Slavie a nevyužitá přesilovka Votroků. Konec Chorého ve Slavii? • isport.tv

KonecLIVE
00

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1060420:1218
6Jablonec1052312:917
7Teplice1152418:1717
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1143410:1315
11Plzeň1034320:1713
12Pardubice1132612:1611
13Baník103167:1810
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín1101108:231
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