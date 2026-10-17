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Chorý a trest: záleží na paragrafu. Hrozí až (nepravděpodobných) devět měsíců

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Nejhorší poločas Slavie a nevyužitá přesilovka Votroků. Konec Chorého ve Slavii? • Zdroj: isport.tv
Tomáš Chorý byl vyloučen, ukázal prostředníček směrem k sudímu Všetečkovi
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Tomáš Chorý byl v zápase proti Hradci Králové vyloučen
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Vyloučený Tomáš Chorý opouští hřiště
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Ondřej Škvor
Chance Liga
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Tomáš Chorý a jeho další červená. Co mu hrozí? Záleží na tom, po kterém paragrafu sáhne disciplinární komise. Při mírnějším ukazuje horní sazba na šest týdnů, při tom ostřejším až k devíti měsícům. To je ovšem velmi nepravděpodobné. Co pravděpodobné je – hráči uškodí jeho nedávné prohřešky.

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Slávistický útočník ukázal v zápase Chance Ligy proti Hradci Králové na rozhodčího prostředníček a dotčený Jan Všetečka ho za to vyloučil. Tak to také uvedl v zápise. „Červená karta během zápasu. Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Posunek ponížení nebo zesměšnění R v přerušené hře - zdvižený prostředníček směrem k R.“

Paragraf číslo 45

Na takové chování pamatuje disciplinární řád v paragrafu číslo 45, který se názvem v podstatě kryje s tím, co stojí v zápise. Jmenuje se Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám.

Chorého se mohou týkat první dva odstavce.

  • První. „Kdo v souvislosti s utkáním použije vůči delegované osobě hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.“
  • Druhý. „V případě vyhrožování, posunků, gest či výroků podle odst. 1 provedených zvlášť hrubým způsobem bude pachatel potrestán zákazem činnosti na čtyři týdny až devět měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 250 000 Kč.“

Chorému přitíží recidiva

Je tedy na disciplinárce, jíž předsedá Jiří Matzner, do kterého paragrafu prostředníček zařadí. Chorému nepomůže, že platí za recidivistu, jenž se provinil proti řádu opakovaně. Naposledy v květnu, kdy za loket do hlavy tehdejšího sparťana Asgera Sörensena dostal od komise distanc na šest zápasů.

Dění rozpoutalo známé události v samotné Slavii, ale to už je jiný příběh.

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KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1060420:1218
6Jablonec1052312:917
7Teplice1152418:1717
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1143410:1315
11Plzeň1034320:1713
12Pardubice1132612:1611
13Baník103167:1810
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín1101108:231
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