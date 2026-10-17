Tři neuznané góly Liberce v Olomouci! Fodrek: Žádný faul Masopusta nevidím
Anomálie? Stoprocentně. Liberečtí odjížděli z Olomouce s hořkým pocitem a především bez bodů. V 11. kole Chance Ligy prohráli 0:1 i kvůli tomu, že jejich tři branky byly neregulérní. Dvakrát kvůli ofsajdu, jednou kvůli vzdušnému faulu Lukáše Masopusta na brankáře Jana Koutného. Tento moment z 52. minuty rezonoval u hostů nejvíce, hlavní rozhodčí Dominik Starý totiž Mikulenkovu trefu nejdříve uznal. Zrušil ji až VAR. „Žádný faul jsem tam neviděl,“ měl jasno Branislav Fodrek, trenér Severočechů.
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Zatímco Sigma se radovala už po jedenácti minutách šťastnou tečí Matěje Hadaše, jehož po skrumáži po rohu nastřelil David Tkáč, hosté vyšli naprázdno. Nebo jinak: sice třikrát dostali míč do sítě, nicméně ani jednou regulérně.
Poprvé v 36. minutě. Patrik Dulay si vyměnil míč s Matějem Mikulenkou a pak ho efektní patičkou poslal do sítě. Druhý asistent Pavel Pospíšil viděl správně Mikulenkův ofsajd, hned ho odmával.
Sudí gól uznal, VAR zrušil
Podruhé v 52. minutě. Vysoký míč po autovém vhazování chtěl stáhnout gólman Jan Koutný, do nějž narazil Lukáš Masopust. Balon se odrazil k Mikulenkovi, olomoucký odchovanec ve službách Slovanu jej kvapně dorazil do brány. Gól, 1:1. Sudí Dominik Starý jej uznal. Nicméně po přezkumu VAR byla trefa zrušena.
Liberecká lavička verdikt nesla těžce, v kouči Branislavu Fodrekovi se to vařilo ještě na tiskové konferenci. „Člověk musí trošku vážit slova, nechci se do toho moc pouštět,“ začal slovenský stratég opatrně, než se rozjel. „Nevidím tam žádný faul, takových soubojů je milion. Vím, že brankář je v pětce chráněný, ale šel do centru a Masopust tam nebyl ani loktem, ani nebezpečně. Brankář to vyboxoval, měl ruce výše, nic hrubého tam nebylo. Kdybychom chtěli jít do detailu, Sylla taky šlápl ve vápně na Bužka, ale do toho se nechci pouštět. Nebudu se vymlouvat a plakat.“
Masopust se vůbec nedíval na míč
Protějšek Pavel Hapal měl opačný názor: „Když se podívá člověk znovu na záběr, Masopust se vůbec nedívá na míč. Jde do gólmana. Sice mimo pětku, ale hráč neměl vůbec zájem hrát míč. Šel ho do souboje rozhodit nebo udeřit. Dokonce oba leželi na zemi, za mě faul.“
Názor iSportu je totožný. Mikulenkova trefa byla odvolána správně.
A jelikož Hanáci závěrečný tlak soupeře přežili i díky zákrokům Koutného, dotáhli se s dvaceti body v tabulce právě na Liberec. Slovan prohrál venku poprvé v sezoně, a to navzdory tomu, že jeho nejnebezpečnější hráč Vasil Kušej vytvořil spoluhráčům několik zajímavých možností.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|6
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|8
Zbrojovka
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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