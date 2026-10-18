Ty v*le, fakt dal gól Hadaš?! Sigmu zachránil přeučený odchovanec, bojuje o místo
Olomoucký ročník 2003 rezonuje. Kryštof Daněk si za Linec zahrál v Lize mistrů proti Liverpoolu, jeho někdejší parťák Matěj Hadaš se zase po více než pěti letech od debutu v české lize poprvé prosadil gólově. „Říkal jsem si: Ty vole, fakt to byl Matěj?“ divil se s úsměvem jeho teď už liberecký kamarád a jmenovec Mikulenka. Pravý (wing)bek Hadaš se trefil v 70. zápase a rozhodl duel se Slovanem (1:0). Díky tomu už si může tykat s hlasatelem na Andrově stadionu. A hlavně si na Hané asi upevnil pozici v kádru, tamní konkurenční boj a ambice klubu jsou totiž obrovské.
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Slavil upřímně, od srdce, bouchal si na znak na modrém dresu. Krásné emoce. Aby ne, spadla z něj tíha. Matěj Hadaš, bývalý útočník, jehož na pozici pravého beka předělala v reprezentační devatenáctce dvojice trenérů David Holoubek, Tomáš Janotka, poprvé v životě zapsal trefu v elitní společnosti a navázal tak na formu své přítelkyně Simony Horákové z DHK Zora Olomouc, která patří mezi nejlepší střelkyně nejvyšší ženské tuzemské soutěže házenkářek.
„Taky že mě popichovala,“ usmál se Hadaš. „To samé náš hlasatel Mira. Už je to dávno, co jsme si spolu udělali sázku, že mu můžu začít tykat, až vstřelím první ligový gól. Dva roky určitě. Po každém kole do mě ryl, až mi to bylo trapné, když mu už všichni kromě mě tykali,“ vtipkoval.
Sledovala ho Slavia
Velký fanoušek Arsenalu patří na Andrově stadionu spolu s gólmanem Janem Koutným mezi poslední odchovance v základní sestavě. Nároky se zvyšují, patetičnost ubývá. A když vám scházejí čísla a vidíte, že například Ahmad Ghali je na čtyřech brankách, samozřejmě jste rázem v obrovsky ambiciózní organizaci pod tlakem. Tím spíš, když scoutingové oddělení umí najít rozdílové borce.
Měsíc před 23. narozeninami sice stále patří Hadaš mezi perspektivní kusy, nicméně časy, kdy vletěl na scénu a sledovala ho třeba Slavia, jsou pryč. V mezinárodní kabině musí realizačnímu týmu i sportovnímu úseku pravidelně dokazovat, že má kvalitu i na poměry současné Sigmy. A ta už je dávno jiná oproti té Janotkově. Tehdejší nadšenou partu agresivních odchovanců postupem času nahradily individuality s evropskými dovednostmi.
Proměnu kádru odnesli například Matěj Mikulenka, Jiří Sláma, Jan Fiala, Tadeáš Stoppen, Štěpán Langer... Hadaš zůstává a dělá vše, aby vedení nepřivedlo nového pravého wingbeka. Zatím se mu to daří, zmiňovaného Ghaliho poslal zpátky doleva a Antona Ekerotha na lavičku. Samozřejmě mu nahrál i trest pro Louise Lurvinka za vyloučení, protože Leo Borges se zatáhl z lajny na pozici stopera, ale i tyhle příběhy k fotbalu patří.
„Neřekl bych, že to teď mám složitější do sestavy. Je tady sice zdravá konkurence, ale když budou mé výkony kvalitní, věřím, že budou hrát ti s aktuální sportovní formou. Samozřejmě se tady tvoří něco nového, dřív to nebylo. Velká kvalita na tréninku vás posouvá vpřed, oproti minulým sezonám se to zvedlo. Když však člověk maká a předvádí dobré výkony, má dveře otevřené,“ nebál se.
Hadaš se sice pere s produktivitou, nicméně koučové si na něm cení poctivosti, zodpovědnosti a konzistentnosti. Drží si svou laťku, maká. Navíc jde o inteligentního člověka bez manýrů. I Jan Suchopárek na něj spoléhal na loňském EURO U21 na Slovensku, v květnu dokonce figuroval v Koubkově předběžné nominaci na mistrovství světa. Evidentně v něm trenéři něco vidí a teď už to není o fyzické stránce, ze které těžil v dorosteneckých letech ještě coby útočník či křídlo.
„Možná jsem dřív v lize nedoplňoval útok tak moc, jak bych měl, i když na to kondičně mám. Dával jsem si dost záležet na obranné fázi, chtěl jsem být zodpovědný,“ popisoval atributy, které miloval Janotka. „Teď už se víc snažím dostávat do vápna, kde se může stát úplně všechno jako teď, kdy mě Tkáč trefil. Je to odměna pro mě, ale i pro klub, který mě formoval nejen jako hráče, ale i jako člověka. Jsem tady od první třídy, mám ke zdejším lidem vztah,“ popisoval dojatě.
Očima trenéra Hapala: S takovou mě nedožene
„Jsem za Hadyho rád, odehrál dobrý zápas. V jedné situaci dokonce motivoval publikum, ukazoval na tribuny, ať nás povzbudí. Jeho energie byla znát, i když i on měl předtím výpadek a dlouho nehrál. Proti Liberci byl na tom běžecky výborně, pořád se nabízel, přitom hrál na jednoho z nejrychlejších hráčů ligy, kterým je Kayondo. Bylo vidět, že se umí dostat do náběhů a proběhů. Postupem času mu docházely síly, protože má manko. Jsem rád, že dal gól, ale myslel jsem si, že už nějaký vstřelil. S takovou mě nedožene...“ (úsměv)
Hadaš v lize
- Sezony: 6
- Kluby: 1
- Zápasy: 70
- Minuty: 4891
- Góly: 1
- Asistence: 4
- Žluté karty: 6
- Červené karty: 0
Krajní (wing)beci Sigmy
Levá strana
- Anton Ekeroth
- Leo Borges
Pravá strana
- Matěj Hadaš
Univerzálové
- Ahmad Ghali
- Filip Slavíček
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|6
Sparta
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|7
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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