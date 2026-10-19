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Expert Ruman o Chorém: Poškozuje pověst i Slavie. Není to náhoda, je tam hlubší problém

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Chorého chování? Chyba vedení Slavie i reprezentace, říká expert • Zdroj: isportTV
Vyloučený Tomáš Chorý opouští hřiště
Tomáš Chorý předvedl další zkrat
Tomáš Chorý byl vyloučen, ukázal prostředníček směrem k sudímu Všetečkovi
Tomáš Chorý dostal proti Hradci červenou kartu
Tomáš Chorý dostal červenou kartu
Tomáš Chorý byl v zápase proti Hradci Králové vyloučen
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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Když jde o Tomáše Chorého, mluví expert Sportu Petr Ruman o přesahu, který jeho disciplinární selhání, včetně posledního vyloučení proti Hradci Králové, mají. „Poškozuje pověst sebe samého, ale také Slavie,“ říká trenér a někdejší bundesligový útočník v rozhovoru pro Ligu naruby reagujícím na sobotní (další) úlet dvoumetrového střelce.

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Překvapil vás tím, že ukázal směrem k rozhodčímu prostředníček?
„Opakuje se to… Tohle chování je z jeho strany naprosto nepřijatelné. Karta za nesportovní chování není jenom otázkou jednoho nezvládnutého momentu. Nejde o náhodné selhání, už je tam hlubší problém. Chybí mi tam profesionální odpovědnost.“

V čem?
„Když už mám za sebou takovou minulost, o to většího bacha si musím dávat, o to větší fokus musím mít a on očividně tohle bohužel nezvládá.“

Jeho chování je nepřijatelné

Neomluvila ho Slavia tím, že si ho nechala v kádru po průšvihu na konci sezony?
„Musíme si ujasnit jednu věc, ode mě nejde o kritiku Tomáše Chorého jako fotbalisty, protože to je opravdu hráč, který má svou kvalitu, je velice platný pro mužstvo, nepříjemný obráncům, v české lize dokáže dávat góly. Ale jeho chování je nepřijatelné a stoprocentně by k tomu mělo kriticky přistupovat vedení Slavie i fotbalové asociace.“

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