Svědíkův vítězný návrat, Vachoušek ho nechtěl dráždit. Dojemný aplaus pro Vorlického
Po dvou a půl letech se vrátil Martin Svědík na stadion v Uherském Hradišti. A Slovácko, kde prožil nejúspěšnější roky své trenérské kariéry, nepotěšil. Se Zbrojovkou si po poutavé bitvě odvezl všechny tři body za výhru 2:1 v 11. kole Chance Ligy, o což se postarali útočníci Daniel Vašulín (z penalty) a Tadeáš Vachoušek. „Prostě jsme je neotevřeli,“ posteskl si domácí trenér Jan Jelínek.
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Ovace ho nečekaly. Pro fanoušky Slovácka už je Martin Svědík soupeř, moravský rival. Byť nikdy nezapomenou, co se zdejším týmem dokázal, nyní ho chtěli pokořit. Nepovedlo se. Zbrojovka po dvou porážkách zabrala naplno. „Znalost hráčů a prostředí mi byla k duhu,“ připustil brněnský trenér Svědík.
Pocta pro legendy
Před zápasem vstoupil domácí asistent a bývalý záložník Vlastimil Daníček do místního Klubu legend, kde se připojil k Petru Reinberkovi. Oba splnili podmínky v podobě minimálně 300 startů za Slovácko s tím, že v lize nenastoupili za jiný klub. Potlesku se dočkal rovněž Stanislav Hoffmann, pamětník plodné Svědíkovy éry a dnes člen realizáku prvoligového nováčka. „Je hezké, že si Slovácko váží takových hráčů a že zůstali u fotbalu,“ cenil si Svědík.
Zásadní moment přišel těsně před půlí, kdy domácí stoper Šimon Slončík neobratně kopnul ve vápně hbitého Antonína Vaníčka a sudí Vojtěch Opočenský po intervenci VAR nařídil pokutový kop. Fanoušci Zbrojovky vyvolali Daniela Vašulína a útočník jejich prosbu vyslyšel.
Byť neproměnil penaltu před měsícem v Mladé Boleslavi, sebevědomě si vzal balon znovu a střelou po zemi poslal svůj tým do vedení. Brankář Milan Heča skočil na opačnou stranu. „Váša je prostě střelec a chtěl Boleslav odčinit. Plně to respektuju,“ reagoval Svědík.
Vorlický: Herně to bylo dobré
To už hrálo Slovácko bez zraněného Gigliho Ndefeho a o útočné rejdy se staral hlavně na levém křídle Lukáš Vorlický. Jeho typická rychlá klička do tahu dělala soupeři problémy. Dvakrát musel po střelách kreativního záložníka z úhlu zasahovat gólman Adam Hrdina. Jelínkův výběr se snažil tvořit, vymýšlet, dobývat. Efekt však byl minimální. „Herně to ale bylo dobré,“ zmínil Vorlický, jenž se ve druhém poločase vytrácel ze hry.
Svědíkův soubor jistil náskok poté, co Trávník trefil při odkopu do zad Jaromíra Zmrhala, míč se odrazil k Tadeáši Vachouškovi, a střídající útočník vystřihl kouzelnou akci. Přesprintoval přes skluzujícího Slončíka, udělal kličku váhajícímu Hečovi a dovezl balon do prázdné branky. Nechtěl udělat nějakou parádičku pro diváky? Pod tlakem už nebyl. „Ne, víte, kdo to trénuje,“ usmál se Vachoušek. Trenéra Svědíka fakt dráždit nechtěl…
Reakce soka byla pozdní. Stoper Jocelin Behiratche, vysunutý v závěru na hrot, snížil hlavou až v nastaveném čase. Skoro se neradoval. Věděl, že rozhodčí vzápětí odpíská konec. To se i stalo a Slovácko nepotvrdilo triumf v Liberci.
„Ve druhé půlce mě kluci málo využívali. Méně jsme otáčeli hru a navíc jsem měl od 55. minuty křeče. Tělo si asi musí zvyknout, že už nastupuju od začátku,“ mínil Vorlický, jehož duo Penxa-Klíma nakonec ubránilo. „Vorlis je vynikající fotbalista, museli jsme si na něj dávat pozor. Ve druhém poločase se vůbec k ničemu nedostal,“ těšilo kouče vítězů.
Domácí záložník, jenž v minulé sezoně hostoval právě v Brně, se dočkal aspoň aplausu od fanoušků hostů. „Bylo to dojemné,“ přiznal. „Vzpomínky nejdou vyhnat z hlavy, ale zároveň jsem se plně soustředil na zápas,“ připojil Svědík.
Očima Tadeáše Vachouška: Budu se rvát
„Jarda (Zmrhal) zblokoval balon, já jsem si dal docela špatný první dotek, jenže jsem viděl, že je stoper daleko. Věděl jsem, že je to Šimon Slončík a že bude natahovat nohu. Tak jsem si to píchnul kolem něj. Gólman nejdřív vyběhl, pak se zastavil a vyběhl zpátky. Kdyby běžel hned, bude to 50:50. Ale zaváhal a potom už to bylo pro mě docela jednoduché. Když jsem byl na srazu reprezentace do jednadvaceti let, měli jsme hodně přelítání, málo tréninků, posilovny a vůbec všeho, na co jsem byl zvyklý. Pomalu se do toho zase dostávám. Konkurence je velká. Občas není důvod měnit sestavu. Ale já se budu o základ rvát vždycky. Všichni dobře vědí, co umí Lukáš Vorlický. Ukázal to i v tomto zápase. Ale Penxič (Lukáš Penxa) ho zvládl na výbornou. S pokorou bereme výhru. Přes týden se bude líp dýchat. Jen nesmíme polevit, liga je záludná.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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