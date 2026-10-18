Chorý má ve Slavii skončit! Za prostředníček se omluvil, ale ztratil všechny zastánce
Tomáš Chorý ukázal na rozhodčího Jana Všetečku vztyčený prostředník a tím definitivně ukončil své působení ve Slavii. Aspoň tak hovoří hodnověrné redakční zdroje. V Edenu momentálně nemá útočník žádného zastánce. Po neuvěřitelném excesu v zápase s Hradcem Králové (0:0) se proti němu postavil realizační tým i celá kabina. Byť se hráč v nedělním dopoledni týmu omluvil, na věci to nic nemění. Obhájce titulu s ním už nepočítá… Projděte si, jak s ním šel čas v Edenu ZDE>>>
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Po souboji s Tomášem Petráškem padl Tomáš Chorý se zkřivenou grimasou na trávník. Držel se za obličej a odmítal se zvedat. Z televizních záběrů bylo na první pohled vidět (později i v detailu), že šlo o čistý souboj a že do tváře úder vůbec nedostal. Stejný názor měl i sudí Jan Všetečka. Proto nechal pokračovat ve hře.
Za dvaašedesát vteřin se míč dostal do zázemí a krátce poté se odehrála zcela zásadní scéna ligového podzimu: naštvaný Chorý si mnul nos, pak ukázal na sudího vztyčený prostředníček a velmi dobrý Všetečka bez rozmýšlení tasil červenou kartu.
Extrémní vztek fanoušků
Na stadionu nikdo netušil, co se děje. I hráči se mezi sebou dohadovali, o co šlo. Zda někdo něco neviděl.
„Nevěděl jsem, co se stalo, proč dostáváme červenou kartu. Rozhodčí mi pak říkal, že v nějakém momentu, když se podíval na Tomáše, tak viděl jako by se utíral a že mu přišlo, že na něj ukázal prostředníček,“ chopil se vysvětlení Tomáš Holeš, kapitán Slavie.
Chorý se chtěl se Všetečkou přít, vymluvit mu verdikt. Nicméně nedostal šanci, sudí hodlal mluvit jen s oprávněnou osobou, a tou byl kapitán. Nepolepšitelný hříšník za chvíli zmizel v útrobách Edenu. Vztek fanoušků byl extrémní. Stejně tak Jindřicha Trpišovského.
„Absolutně stupidní věc,“ láteřil slávistický kouč na tiskové konferenci během sady dotazů deníku Sport. „Ptáte se na emoce, který v sobě mám – jsou pro mě absolutně nepochopitelný a nerozumím tomu. Jsem z toho zklamanej, rozčarovanej, zdrcenej a dalších x výrazů.“
V létě se na nejvyšších místech řešila Chorého budoucnost v Edenu. Po třech sezonních vyloučeních vystoupil šéf klubu Jaroslav Tvrdík s tím, že nedisciplinovaný hráč už za Slavii nikdy nenastoupí. Jenže realizační tým, i zkušení hráči v kabině, se postavili za svoji hvězdu. Tvrdík stále odolával, kapituloval až po akcionářském příkazu majitele Pavla Tykače. Ten ke spokojenosti všech, až na Tvrdíka, vrátil Chorého zpátky do mužstva.
Hráč se dušoval, trenérům i hráčům, že bude sekat latinu. Dokonce dal slib. Vydrželo mu to jen osm zápasů. „Před sezonou jsme měli několik sezení, porad starších hráčů, kde jsme si říkali, že už se to nesmí stát, protože nás to v minulosti mohlo stát titul. Tohle je špatný. Neomluvitelný…,“ hledal správná slova Holeš.
„Nechci ho ani vidět. Do Istanbulu na Ligu mistrů s námi neodletí,“ vynesl první trest rozezlený Trpišovský. „Mám pochopení pro věci v emocích. V momentě, kdy vás něco bolí, nebo cítíte křivdu, kdy uděláte bezprostřední věc – to k tomu někdy patří. Ale ne pro promyšlenou věc s odstupem času. A ještě to skrývat. Pro tohle pochopení nemám.“
Zdroje Sportu hovoří o tom, že Chorý před nedělním dopoledním tréninkem předstoupil před celou kabinu včetně realizačního týmu, a všem se za své chování dodatečně omluvil. Nicméně to nemělo věci nijak změnit.
Chorý ztratil klíčové kumpány. Hráči, kteří za něj v létě dávali ruku do ohně – a že jich nebylo málo – se cítí zrazení. Ze sobotních událostí jsou extrémně zklamaní. A stejně to vnímá i Trpišovský a spol. Během sobotní noci a nedělního dopoledne mělo dojít na několik diskusí napříč nejužším managementem klubu.
Podle redakčních informací je výstup následující: Chorý ve Slavii končí! V sešívaném dresu se již nikdy neobjeví!
Přesun do Plzně? Nyní nepravděpodobné
Byť rozhodnutí Slavia oficiálně nepotvrdila, klíčové postavy klubu jsou údajně ve vzácné shodě. V Edenu nemá Chorý žádného zastánce. Vyloučení v duelu s Hradcem pro něj tak bylo posledním počinem. V dalších dnech, potažmo týdnech, se bude řešit, co dál.
Chorému končí v létě smlouva. Na stole měl nový úpis v délce tří let. Ten je nyní definitivně v koši. Ještě o rok delší kontrakt - ve stejné finanční výši jako Slavia - mu nabízela od léta Plzeň s tím, že po skončení kariéry by mohl v blíže nespecifikované pozici pracovat pro Viktorii.
Jenže i únik na starou známou adresu se zdá momentálně nepravděpodobný. Slavia se bude chtít Chorého zbavit nejlépe už v zimě. V zákulisí se mluví o údajně velmi štědré nabídce z ciziny, což by exit mohlo výrazně usnadnit.
A ve Slavii se rozjede, ne-li už rozjelo, horečnaté shánění nového útočníka. V úterý začne na trávníku Fenerbahce nová éra.
Éra bez Tomáše Chorého, nejlepšího střelce posledních dvou titulových sezon.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|11
Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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