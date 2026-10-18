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Priskeho štvaly zahozené šance: Brunes? Musíme věřit, že... Hoevera střídal preventivně

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SESTŘIH: Baník – Sparta 0:0. Prokletí letenských devítek i neuznaný gól domácích • Zdroj: isportTV
Michal Kohút vede míč
Fanoušci Sparty na Baníku
John Mercado napadá hráče Baníku
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Daniel Fekets
Chance Liga
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Byl zklamaný, od zápasu 11. kola Chance Ligy na Baníku prostě čekal víc. Herně i výsledkově. Tým Briana Priskeho v Ostravě nenadchl, přestože si vytvořil několik vyložených šancí. Nicméně gólovky postupně zahazovali Jonatan Brunes, John Mercado i Matyáš Vojta. Co s tím? Hrotoví útočníci Sparty se i nadále trápí. „Všichni to víme, všichni to na hřišti vidíme a cítíme. Tak to prostě je,“ povzdechl si dánský trenér po bezbrankové remíze.

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Vnímáte to jako ztrátu? I Baník měl hodně šancí a opticky byl asi lepší.  
„Myslím, že v některých ohledech a aspektech to byl vyrovnaný zápas. Baník měl nějaké šance, ale myslím si, že ty největší jsme měli my. Jenže nebyli jsme schopni z nich dát gól. Pro nás je to samozřejmě zklamání, ztratili jsme dva body v důležitém zápase.“

Nečekal jste, že budete mít trochu více sebevědomí?
„Jak jsem říkal, je to zklamání. Nemyslím si, že jsme odehráli dobrý zápas, hlavně v prvním poločase jsme dost dobře nehráli. Bylo to příliš pomalé, dělali jsme moc chyb a navíc tam byla spousta ztrát míče v nebezpečných prostorech. Nebyli jsme schopni se vyrovnat intenzitě, kterou Baník předvedl. Zároveň jsme zejména v prvním poločase nepodali takový výkon, jaký bychom chtěli. Je zklamání, že ve třech klíčových momentech ty šance neproměníme. Mělo to být za tři body.“

Nebudu lhát, je to těžké

Jak velký problém je pro tým, že se útočníci neprosazují? Brunes a Vojta zase zahazovali šance.
„Jo, je to těžké, nebudu lhát. Všichni to víme, všichni to na hřišti vidíme a cítíme. Tak to prostě je. Jak jsem předtím říkal, ze dne na den to změnit jen tak nemůžete, musíte na tom tvrdě pracovat. Musíte zůstat soustředění a věřit, že v jistém momentu ten míč prostě do sítě padne. Platí to pro oba, je to stejné. Ve fotbale je nejtěžší, když ztratíte trochu sebevědomí nebo rytmu ve věcech, které děláte. Teď je na nich, na mně a realizačním týmu, abychom to zvládli. Potřebujeme, aby tito kluci nějaké góly dali.“

Ovšem velkou šanci nevyřešil ani Mercado.
„Byla to přesně situace, o které jsem v předchozí odpovědi mluvil. Zkrátka to měl být gól, musíme to vyřešit.“

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O pauze jste střídal Hoevera, který si v závěru prvního poločasu hlasitě řekl o druhou žlutou kartu. Bylo to z preventivních důvodů?
„Ano, je to zřejmé. Měl žlutou kartu a krátce poté byl zapletený do souboje, který nevypadal úplně dobře. Samozřejmě jsme nechtěli riskovat druhou žlutou.“

Směrem dozadu působí lehkovážně, situace podceňuje. Nepřipomíná vám Ángela Preciada?
„Nemyslím si, on je koncentrovaný ve všech situacích.“

Jak je to se standardkami?

V září skončil specialista na standardní situace Jack Wilson. Kdo je teď má vůbec na starosti?
„Stále Diarmuid O'Carroll.“

A jak jste s ním spokojený?
„Vzájemná spolupráce je velmi dobrá, ať už s námi nebo s hráči. Snažíme se na tom pracovat, abychom z toho dostávali i nějaké výsledky. Když máte změněnou sestavu, má to vliv na to, jak standardní situace vypadají. Ve čtvrtek je zahrával Andy Irving, dneska Roman Macek. Teď jsme ve fázi, kdy se je snažíme trénovat a cvičit. Je to vlastně hodně podobné běžné hře, taky tam je to o vztazích a o tom, jak se spolu hráči cítí.“

Předpověď týmu · Sezonní
Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
94%Skupina o titul
6%Play off o umístění
0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 18. 10. 2026 16:55
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1052312:917
8Teplice1152418:1717
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1143410:1315
11Plzeň1034320:1713
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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