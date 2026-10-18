Baník se rozloučil s Mikloškem. Skuhravý: S neuznáním regulérního gólu se ale nesmířím
Big Ludo alias Luděk Mikloško musel ve fotbalovém nebi tleskat. Baník své legendě nachystal před zaplněným vítkovickým stadionem rozlučku na úrovni – jak předzápasovým programem, tak výkonem. Plichta v 11. kole Chance Ligy 0:0 se Spartou, úhlavním rivalem, se zrodila po nejlepším výkonu sezony. Pražský favorit si sice ve finále vytvořil větší gólové šance, nicméně křečovitý herní projev kopíroval chování útočníků hostů právě v tutových příležitostech. Náskok Slavie se neztenčil.
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Patnáct tisíc hlav se odělo do černé, včetně sektoru Sparty. Ve VIP sektoru bylo jedno místo volné. Dřív patřilo Luďku Mikloškovi, v neděli odpoledne na něm byl jeho dres s kyticí. A spousta dalších trik s příjmením slavného brankáře se objevila na trávníku při nástupu. Baníkovci oblékli dresy West Hamu, Queens Park Rangers, Chebu, československé reprezentace... Tleskalo se, vzpomínalo, domácí kotel vytáhl obří choreografii s nápisem R. I. P. Big Ludo.
„Hrozně nás mrzelo, že od té nešťastné události hrajeme doma až za měsíc. O to větší čest, poctu a hold jsme Luďkovi chtěli dát nyní. Chybí nám. Měl jsem husí kůži, trošku slzy. Připomnělo mi to, jaký byl člověk. Chtěli jsme pro něj bojovat tak, jak bojoval on na konci života. Bylo to motto zápasu, soupeři jsme nechtěli dát prostor,“ popisoval ostravský útočník Filip Kubala, jehož do slezského klubu před třemi roky přivedl z Hradce Králové právě Mikloško.
Skuhravý se zlobil
Rubalo se fest, jak by řekli chachaři. Sparta se v úvodní půlhodině nemohla pořádně dostat z vlastní poloviny. Dokonce inkasovala, leč Boulův gól nebyl uznán kvůli ofsajdovému postavení Víta Škrkoně. „Nedotkl se míče. A je neprůkazné, jestli bránil ve výhledu. Je to střela z dálky, neumím se s tím smířit, je to regulérní,“ kroutil hlavou nad odvolanou brankou kouč Roman Skuhravý.
Jinak ale musel být – a byl – spokojený. Přístup jeho mužstva byl diametrálně odlišný oproti většině dosavadních duelů. Pomohla tomu i Sparta. Místo aby si po ztrátě Slavie šla pro umazání náskoku na čele tabulky, byla všude druhá. Ki-Jana Hoever, Roman Macek, Martin Suchomel, Patrik Vydra a další vůbec nechytili tempo agresivního duelu. FCB hru zjednodušil, což hostům nevonělo. Ale to je neomlouvá, sebevědomí nechali nepochopitelně někde na D1. Celkově to od nich bylo málo.
„Slavia klopýtne a my ji nedotáhneme...“ kroutil hlavou bek Suchomel. „První poločas byl z naší strany špatný, pak se to zlepšilo, ale je těžké zvítězit, když nedáme gól. Mrzí nás to, je to takový koloběh věcí. Chyběla kvalita, na výhru to nebylo, i když chceme primárně vítězit vždy a všude. Nicméně jelikož jsme dostali gól z ofsajdu a pak v závěru chytil Mercado střelu na brankové lajně prdelí, tak samozřejmě můžeme být za bod rádi...“ uznal.
Taky mohou být Pražané rádi, že dohrávali v plném počtu. Hoever měl jít za šlápnutí na Filipa Kubalu ven po druhé žluté kartě krátce před pauzou, nepřesný sudí Dalibor Černý nepochopitelně neodpískal ani faul. Přitom čtvrtý rozhodčí Daniel Vokoun i asistent Jan Paták na celou situaci zblízka koukali. A takových seků měl Černý více po celou devadesátiminutovku oboustranně. Také domácí stoper Roan Nogha měl vidět druhou kartu po dojetí Johna Mercada ve 49. minutě.
Sedm kolíků nad kotníkem
„Byl jsem překvapený, že rozhodčí neodpískal ani faul,“ popisoval Kubala. „Měl jsem sedm jeho kolíků nad kotníkem, dost to bolelo. Naštěstí se mi nevytočil, jinak by to bylo o dost horší. Bylo mi řečeno, že prý to neviděli přes balon. A ještě jsem musel minutu být za lajnou,“ divil se.
„Nedokážu to posoudit, byl to férově vedený zápas. Vím, že tyhle velké týmy dostávají patnáct akademických procent vždycky. Jsem s tím oukej,“ podotkl Skuhravý.
I přes pomalý a nedůrazný výkon plný ztrát mohla Sparta skórovat. Jonatan Braut Brunes se řítil sám na Martina Jedličku po Hoeverově kolmici, na šestnáctce udělal blafák, ale místo aby míč zasunul do odkryté branky, trefil jej špatně patou a mířil do skákajícího gólmana. Trápení Nora pokračuje, a jak se ukázalo po změně stran, problémy mají i jiní Priskeho hoši.
Hra se ještě více otevřela, v obou týmech byli vidět žolíci. Pavel Kadeřábek pálil z voleje vedle, těsně minul i Dantaye Gilbert. Václava Jurečku zase vychytal Jakub Surovčík. Matěj Jurásek pak nachystal dvě loženky Matyáši Vojtovi. Poprvé hlavou netrefil kasu z malého vápna, podruhé napálil břevno. Takhle vypadá čistý zmar, spoluhráči se drželi za hlavu, zaměstnanci Sparty rozesetí po tribuně jakbysmet... Nakonec se její xG vyšplhalo na hodnotu 1,59 oproti 0,9 u domácích.
Ostrava se tak s Mikloškem rozloučila na úrovni, kterou kdyby si držela, nehraje o záchranu. „Kritika v minulých týdnech se na nás snesla oprávněně. Nehráli jsme dobře, ale teď jsem na chlapce hrdý. Na druhou stranu před takovou úžasnou kulisou se Spartou vás to nenechá. Velká mužstva takové výkony opakují. Já o mužstvu nepochyboval nikdy ani vteřinu, vím, že tam jednou dojdeme. Potřebujeme stabilitu, odpověď leží v Liberci,“ naznačil Skuhravý.
Sparta se po dvou plichtách ve čtvrtek představí na půdě řeckého Olympiakosu. „Kredit pro Baník, v Ostravě nezáleží na tabulce, vždycky je to boj o každý metr. Je tady úžasně zaplněný stadion, soupeř dřel, bojoval, běhal, soubojoval... Energie z tribun jim pomáhala, udělali nám to složité. Mě však mrzí, že jsme zápas stejně jako s Lilleströmem nezabili gólem,“ uzavřel trenér Brian Priske.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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