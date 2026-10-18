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Plzeň řeší útočníky: Kabongovo překvapení i situace Adua. Kováč reagoval na Chorého

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SESTŘIH: Jablonec – Plzeň 2:3. Drama na konci. Kabongo dal krásný gól skoro z půlky hřiště • Zdroj: isportTV
Závěrečný tlak Jablonce v utkání s Plzní
Jablonečtí slaví branku proti Plzni
Duel Jablonce s Plzní
Amar Memič a Christophe Kabongo si plácají
Radost hráčů Plzně v Jablonci
Radoslav Kováč během utkání jeho Plzně s Jabloncem
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Skupina plzeňských funkcionářů kolem Adolfa Šádka si na tribuně pořádně oddechla. Viktoria vedla v nedělním 11. kole Chance Ligy v Jablonci o tři góly, nakonec uspěla výsledkem 3:2. V dramatickém závěru druhého poločasu se dostala do velmi nekomfortní situace. „Hrůza, katastrofa,“ zlobil se trenér Radoslav Kováč. Důležitý gól vstřelil útočník Christophe Kabongo, jenž při absenci velkého konkurenta nastoupil v základní sestavě počtvrté po sobě.

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Nezúčastnil se už výjezdu do Maďarska, kde se Plzeň postavila v zápase Evropské ligy proti Ferencvárosi (1:2). Prince Adu byl přeřazen do béčka z rozhodnutí realizačního týmu v čele s hlavním trenérem Radoslavem Kováčem.

Adu? Celé to bude o něm

Dění kolem ghanského útočníka se nezměnilo. Nedorazil s mužstvem ani do Jablonce. Ve stejný den, akorát v dopoledních hodinách, zasáhl do třetiligového utkání proti Aritmě Praha (3:0). Na hřišti vydržel přes 70 minut. „Měl dobrý přístup. Celé to bude o něm,“ reagoval trenér Kováč.

Přesto neřekl další konkrétní plán, co bude dál. „Vyřešíme si to interně,“ zdůraznil. „Mluvíme o tom pořád, všechno si s panem Šádkem, Vozábalem a Kolářem vyhodnotíme tak, aby to bylo správně. Musí pochopit, že je potřeba být dobře nastavený a udělat všechno pro to, aby pomohl týmu a hlavně sám sobě,“ pokračoval Kováč.

Není tajemství, že Viktoria se dívá po možné posile do útoku. Deník Sport a web iSport informovaly už dřív o interesu o Tomáše Chorého ze Slavie. „Je to všechno daleko, máme své starosti. Díváme se na hráče, který tady máme. To je pro mě zásadní, nic jiného vůbec neřeším,“ odvětil trenér Kováč.

Předpověď týmu · Sezonní
Viktoria Plzeň
Očekávané umístění:3. místo
79%Skupina o titul
18%Play off o umístění
3%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 18. 10. 2026 19:56
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Volbou číslo jedna na pozici hrotového útočníka se pro něj stal v posledních duelech Christophe Kabongo. V základní sestavě Viktorie nastoupil už počtvrté po sobě, gólově se prosadil akorát minulý víkend doma proti Mladé Boleslavi (3:0). Právě po tom zápase měl Adu nazlobit trenérský štáb, když místo doběhávání s ostatními náhradníky zamířil ihned do kabiny.

Kabongo mezitím sehrál klíčovou roli při dalším představení. V Jablonci se postaral o druhou trefu Plzně. V 25. minutě využil zaváhání stopera Dušana Pavloviče u středového půlkruhu. Sebral si míč, udělal pár doteků, přitom se ani nepodíval k brance. Pak zničehonic přehodil Jana Hanuše.

Byl z toho opravdu nádherná zásah. „Musím ocenit, jak to provedl. Těžký kop, nemohl si ani všimnout, že Hany je vyběhnutý,“ uvedl záložník soupeře Filip Zorvan. „Kabongo to vyšperkoval, trefil to krásně,“ souhlasil trenér domácím Luboš Kozel, i když nebyl spokojený s prací vlastního stopera. Zbytečně ztratil dlouhý nákop.

S Kabongem hodně mluvíme

Třiadvacetiletý ofenzivní hráč Plzně, který se za bývalého kouče Martina Hyského pohyboval spíš na levém kraji, absolvoval na severu Čech necelých 70 minut. „Jde nahoru, dal krásný gól. Jsou ale situace, kdy vypíná. Hodně s ním mluvíme, ukazujeme mu to. Jestli na tom bude pracovat, což bude, může z něj být skvělý hráč. Má nadstandardní řešení,“ pochvaloval si Kováč.

Plzeň se i díky němu dostala do třígólového vedení, trefili se ještě stoper Sampson Dweh a Amar Memič. Jenže Jablonec se vzchopil, v posledních minutách zahrozili střídající hráči Jan Chramosta, Dominik Hollý a Saidou Alioum. Proti byl brankář Florian Wiegele, další navrátilec do základní sestavy. „Působil skvěle, má největší zásluhu na tom, že jsme to zvládli,“ zakončil Kováč.

Viktoria vůbec poprvé v této ligové sezoně vyhrála dva zápasy po sobě, na Slavii ztrácí jedenáct bodů. Už ve čtvrtek odehraje další utkání Evropské ligy proti Levski Sofia. Jablonec přivítá na domácím hřišti Brighton, kterého Kozel o víkendu sledoval.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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