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Kozel chtěl proti Plzni penaltu: Vyzul mu kopačku. Rýpnul si i do Červova chování

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SESTŘIH: Jablonec – Plzeň 2:3. Drama na konci. Kabongo dal krásný gól skoro z půlky hřiště • Zdroj: isportTV
Po souboji padá Lukáš Červ
Sampson Dweh slaví se spoluhráči branku v Jablonci
Sampson Dweh slaví se spoluhráči branku v Jablonci
Filip Zorvan v utkání s Plzní
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Na obou lavičkách panovalo napětí, na opravu se čekalo víc než tři minuty. Jablonečtí fotbalisté měli v nedělním ligovém zápase proti Plzni (2:3) kopat penaltu po zákroku Sampsona Dweha na Antonína Růska. Hlavní rozhodčí Jan Machálek ji nařídil, kolegové u videa ho následně upozornili na jasnou chybu. „Stalo se,“ mávnul rukou už smířený trenér Luboš Kozel, jenž později vytáhnul jiný sporný moment v pokutovém území Viktorie.

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První situace se odehrála v pětatřicáté minutě, tedy už za stavu 0:2. Růsek si v rychlosti převzal vydařenou přihrávku od záložníka Sebastiana Nebyly, druhým dotekem si zasekl balon před stoperem Dwehem, který ho ve skluzu trefil do levé nohy.

Machálek okamžitě zapískal a ukázal na penaltovou značku. Domácí jásali, svitla jim naděje na kontaktní branku. „Myslím, že to byl faul,“ prohodil Kozel. Ano, Dweh se jednoznačně provinil proti pravidlům, vrhnul se do souboje na hraně malého vápna hodně nešikovně.

Kozel narážel na Červovo emotivní chování v soubojích

Problém byl úplně v něčem jiném. Plzeňští hráči protestovali, i trenér Radoslav Kováč se nechápavě díval na tribunu přesně do míst, kde seděli předseda klubu Adolf Šádek nebo sportovní ředitel Martin Vozábal. Byli si jistí, že před Růskovým pádem viděli faul na Lukáše Červa.

Reprezentačního záložníka zasáhl rovněž ve skluzu Richard Sedláček. Machálek, který řídil už 118. ligové utkání jako hlavní rozhodčí, měl dobré postavení. Dokonce si už dával píšťalku do úst a pak chybně signalizoval výhodu pro Jablonec.

Když si prohlédl celou situaci v opakovaném záběru u videa, nařízenou penaltu správně odvolal. „Řešil se před tím faul na Červa, to je vždycky pofidérní věc,“ usmál se Kozel, čímž narážel na Červovo emotivní chování v soubojích. „Viděl jsem to jednou a letmo. Kluci říkali, že Sedy ho trefil, ale že skákal dřív. Stalo se, rozhodčí našli faul a penalta neplatila,“ prohlásil zcela uvolněně.

Faul na Cedidlu videorozhodčí přezkoumávali

Vadil mu jiný moment. „Chtěl bych penaltu za faul na Cedidlu,“ překvapil na tiskové konferenci. Na co přesně si stěžoval?

Jablonec zahrával v páté minutě nastaveného času v prvním poločase rohový kop. Filip Zorvan, jeden z nejlepších hráčů na hřišti, si vyměnil rychle míč se Sedláčkem a pohotově centroval do vápna. Parťák Eduard Sobol z dobré pozice střílel vysoko nad branku Floriana Wiegeleho.

Mezitím upadnul na zem Cedidla, jehož bránil Adam Gabriel. „Nabíhal si na roh. Červ zrovna přebíhal, šlápl mu na nohu a vyzul mu kopačku. K tomu už se nikdo nevracel,“ zdůraznil.

Videorozhodčí situaci přece jen přezkoumávali. Machálek několik sekund čekal, už držel míč v rukou a až pak ukončil první poločas. Jablonečtí se ani napodruhé nedočkali penalty.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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