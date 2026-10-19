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Hubník: Chorý podrazil Tykače i kabinu, v Plzni ho neuvidí rádi. Hoever měl být vyloučen

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Celá situace, po které Tomáš Chorý dostal červenou kartu za vztyčený prostředníček • Zdroj: isportTV
Ki-Jana Hoever
Tomáš Chorý dostal proti Hradci červenou kartu
Tomáš Chorý byl vyloučen, ukázal prostředníček směrem k sudímu Všetečkovi
Tomáš Chorý byl v zápase proti Hradci Králové vyloučen
Tomáš Chorý dostal červenou kartu
Matěj Hadaš z Olomouce.
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Jonáš Bartoš
Chance Liga
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Fotbalisté Slavie ztratili v sobotním utkání Chance Ligy doma dva body po remíze s Hradcem. Mistra zbytečným vyloučením oslabil Tomáš Chorý. „U těch, co se ho zastávali, tímhle prakticky skončil,“ říká v hodnocení víkendového kola pro iSport Roman Hubník. Bývalý kapitán Viktorie Plzeň rozebírá možnou Chorého budoucnost i další události z české soutěže – remízy Sparty na Baníku nebo výhru Plzně v Jablonci.

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„Červená karta z utkání s Hradcem znamená stoprocentně konec Tomáše Chorého ve Slavii. Tohle, co se stalo, ani nevím, s čím to hraničí. Je to věc, která mu ve Slavii podřízla nohy. U všech, co se ho zastávali, co ho bránili, tímhle prakticky skončil. Rozhodčí to jasně viděl, ještě se na něj v tu chvíli díval. Nechápu to. Zaručili se za něj pan majitel Tykač s kabinou, na ně je to největší podraz. Ve Slavii si tím zavřel cestu. Bude navíc dlouho chybět, po červených kartách a všech excesech, co v nedávné době měl, musí být trest vysoký.

Nerozumím tomu, co udělal

Znám ho z Plzně, vždycky byl týmový hráč, do všeho šel na sto procent. Pochopím nějaký skluz, tvrdý zákrok na zemi nebo něco podobného, tomu někdy na hřišti nejde zabránit. Ale to, co udělal, s tím nemá nic společného. Nejde o jednu věc, je to nakupené. Právě proto to vůbec nechápu. Taky jsem se ho trošku zastával. Třeba za ten plivanec (na Dweha proti Plzni) dostal stopku na jeden zápas, ale klidně to mohlo být za dalších pět. Za mě to taky byla červená na iks zápasů, Pak se staly věci se Spartou (červená po faulu na Sörensena) a teď tohle. Nerozumím tomu, co udělal.

Co s Tomášem dál? 

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