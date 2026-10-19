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Shrnutí 11. kola iSport Fantasy: slabší průměr, zazářili hráči Pardubic a Sigmy

Shrnutí 11. kola iSport Fantasy
Shrnutí 11. kola iSport FantasyZdroj: iSport.cz
Fanoušci Sparty na Baníku
John Mercado napadá hráče Baníku
Pavel Kadeřábek rozjíždí ofenzivní akci
Patrik Vydra navlékl kapitánskou pásku
Hlavičkový souboj Víta Škrkoně a Tobias Guddala
Jiří Míček a Hugo Sochůrek v utkání Sparty s Baníkem
Michal Frydrych hlavičkuje míč
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Adam Papoušek
Chance Liga
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Jedenácté kolo Trenérům příliš radosti nepřineslo. Nejlepší manažer kola získal 69 bodů, přičemž průměr se zastavil na třiatřiceti bodech. Pokud jste ale měli v sestavě zástupce Pardubic či Olomouce, postavili jste dobrý základní kámen k úspěšnému kolu. Pouze tři hráči nasbírali dvojciferný počet bodů.

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Ideální sestava

Christophe Kabongo získal 7 bodů a do nejlepší jedenáctky kola se dostal už počtvrté. Druhou účast zapsal Ryan Mahuta z Pardubic. Ostatní fotbalisté se do ideální sestavy kola dostali poprvé.

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Nejprodávanější hráči

Změny cen

Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před 12. kolem se to dotkne například Havla, Hrošovského či Kabonga.

Uzávěrka 12. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 24. října ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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