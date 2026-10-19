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ZLATÁ PÍŠŤALKA: odvážný Všetečka na Slavii neváhal, Černý na Baníku v tom plaval

Duel Slavia - Hradec řídil Jan Všetečka
Duel Slavia - Hradec řídil Jan VšetečkaZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
iSport.cz
Chance Liga
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O jednoznačnou událost kola (nejen) z pohledu rozhodčích se postaral Tomáš Chorý. Rozhodčí Jan Všetečka zaslouží uznání, že se nebál slávistického forvarda bez váhání vyloučit. V opačném případě by totiž nečelil žádné kritice, vybral si „nebezpečnější“, ale správné, řešení. Šlágr na Baníku se naopak nepovedl Daliboru Černému. Z nekonzistentního posuzování žlutých přestupků se nejvíc řešila opomenutá druhá žlutá pro sparťana Hoevera. Zápas ale neměl dohrát i jeden hráč Baníku.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

 

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