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Nejstupidnější červená ze všech, na góly se zapomene. Bewene? Proti Spartě se prodal

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Nejstupidnější červená ze všech, na góly se zapomene. Bewene? Proti Spartě se prodal, lajna hořela • Zdroj: iSport.cz
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„Tomáš Chorý se ve Slavii loučí jako recidivista, šlape si po štěstí. Na jeho důležité góly v červenobílém dresu se zapomene, nebude mít respekt,“ komentuje v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica poslední exces Tomáše Chorého. „Doteď to nechápu, je to chování devítiletého kluka,“ kroutí hlavou jeho kolega Pavel Baláž: „Tohle byla nejstupidnější červená ze všech jeho červených.“

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  • Jaká bude Slavia bez Chorého?
  • A měl platit aspoň jeden z libereckých gólů proti Sigmě?

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Bonus: Slavia bude koukat do Zbrojovky, Plzeň loví v Bolce. T+T+T: spoluviníci Chorého pádu • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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