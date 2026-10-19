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Další štace Chorého? Asi cizina. Náznaky jsou i ze Saúdské Arábie, říká agent Nehoda

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Celá situace, po které Tomáš Chorý dostal červenou kartu za vztyčený prostředníček • Zdroj: isportTV
Celá situace, po které Tomáš Chorý dostal červenou kartu za vztyčený prostředníček
Hráčský agent David Nehoda
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Tomáš Chorý dostal červenou kartu
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Štěpán Filípek
Chance Liga
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S tímhle klientem už si užil svoje, ale teď přišel vrchol. A taky pěkná fuška s tím najít mu nové angažmá. Manažer David Nehoda po posledním excesu Tomáše Chorého zatím nehovoří konkrétně o tom, kam kroky problémového slávistického útočníka povedou, ale jeden směr avizuje. „Tomáš chtěl zůstat v Čechách, ale asi to přehodnotíme,“ řekl Nehoda poté, co byl Chorý vyloučen za vztyčený prostředníček v utkání s Hradcem Králové a podle čerstvého vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského už za jeho tým nenastoupí.

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Ještě nedávno server iSport informoval, že o návrat svého bývalého hráče usiluje Plzeň. Jenže to bylo ještě před jeho sobotní etudou. „Nikdy neříkej nikdy. V létě zájem z této strany byl, uvidíme, co se stane v zimě,“ reagoval neurčitě Nehoda.

Řecko, Polsko, Kypr, nebo...

Pod dojmem aktuálních událostí se ovšem tento směr zdá jen těžko představitelný. Proto je pravděpodobnější varianta, že jednatřicetiletý hráč zkusí štěstí v cizině. „Nabídky jsou, všechno je možné. Řecko, Polsko, Kypr,“ vyjmenoval možné nové destinace Nehoda. A pak přidal i ty vzdálenější: „Nějaké náznaky jsou i ze Saúdské Arábie a Dubaje.“

Nic dalšího nechtěl Nehoda do doby, než dostane oficiální stanovisko Slavie, konkrétně předjímat. S Chorým v každém případě o prostředníčku, který ukázal rozhodčímu Janu Všetečkovi, hovořil. „Bavili jsme se o tom spolu, ale byl bych raději, aby to zůstalo mezi námi,“ pronesl.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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