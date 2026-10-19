Další štace Chorého? Asi cizina. Náznaky jsou i ze Saúdské Arábie, říká agent Nehoda
S tímhle klientem už si užil svoje, ale teď přišel vrchol. A taky pěkná fuška s tím najít mu nové angažmá. Manažer David Nehoda po posledním excesu Tomáše Chorého zatím nehovoří konkrétně o tom, kam kroky problémového slávistického útočníka povedou, ale jeden směr avizuje. „Tomáš chtěl zůstat v Čechách, ale asi to přehodnotíme,“ řekl Nehoda poté, co byl Chorý vyloučen za vztyčený prostředníček v utkání s Hradcem Králové a podle čerstvého vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského už za jeho tým nenastoupí.
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Ještě nedávno server iSport informoval, že o návrat svého bývalého hráče usiluje Plzeň. Jenže to bylo ještě před jeho sobotní etudou. „Nikdy neříkej nikdy. V létě zájem z této strany byl, uvidíme, co se stane v zimě,“ reagoval neurčitě Nehoda.
Řecko, Polsko, Kypr, nebo...
Pod dojmem aktuálních událostí se ovšem tento směr zdá jen těžko představitelný. Proto je pravděpodobnější varianta, že jednatřicetiletý hráč zkusí štěstí v cizině. „Nabídky jsou, všechno je možné. Řecko, Polsko, Kypr,“ vyjmenoval možné nové destinace Nehoda. A pak přidal i ty vzdálenější: „Nějaké náznaky jsou i ze Saúdské Arábie a Dubaje.“
Nic dalšího nechtěl Nehoda do doby, než dostane oficiální stanovisko Slavie, konkrétně předjímat. S Chorým v každém případě o prostředníčku, který ukázal rozhodčímu Janu Všetečkovi, hovořil. „Bavili jsme se o tom spolu, ale byl bych raději, aby to zůstalo mezi námi,“ pronesl.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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