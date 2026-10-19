Hráči Artisu po nákaze trénují. Některé to sundalo hodně, říká manažer. V Teplicích se hrát bude
Po tvrdém ataku střevní chřipky, kvůli němuž byl odložen zápas s Bohemians, se hráči Artisu pomalu vrací k tréninku. Sobotní duel v Teplicích už se uskuteční, byť následky ještě mohou být na někom patrné. „Jsme dobití. Borci ztratili dvě, tři kila, někteří fakt vypadali hrozně, to říkám na rovinu. Sundalo je to hodně,“ uvedl pro iSport Zbyněk Zbořil, sportovní manažer týmu.
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Nováček Chance ligy má to nejhorší za sebou, po nepříjemném víkendu se v pondělí odpoledne setkali hráči opět na tréninku. Proběhlo vážení a následný pracovní režim měli různorodý. Podle toho, jakou silou na ně nákaza z jídla udeřila. „Děláme vše pro to, ať jsou následky co nejmenší,“ ujistil Zbořil.
„Samozřejmě nás to trošku zastavilo, po vítězství v Hradci byla dobrá nálada. Chtěli jsme využít náročného programu Bohemky. Odložení přišlo ve špatný čas,“ dodal.
O salmonelózu se nejednalo
Vyšetření prokázalo, že se nejednalo o salmonelózu. Střevní potíže trápily hráče hlavně v pátek a pak o víkendu. Hrát nemohli, v sobotu nastoupilo jen béčko ve Vsetíně, kde vyhrálo gólem Vukadina Vukadinoviče 1:0.
Domácí utkání s Bohemians se bude konat v náhradním termínu, vypadá to na středu 4. listopadu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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