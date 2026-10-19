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Hráči Artisu po nákaze trénují. Některé to sundalo hodně, říká manažer. V Teplicích se hrát bude

Radost hráčů Artisu v Hradci Králové
Radost hráčů Artisu v Hradci KrálovéZdroj: artisbrno.cz
Radost hráčů Artisu v Hradci Králové
Trenér Artisu Roman Nádvorník
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Chance Liga
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Po tvrdém ataku střevní chřipky, kvůli němuž byl odložen zápas s Bohemians, se hráči Artisu pomalu vrací k tréninku. Sobotní duel v Teplicích už se uskuteční, byť následky ještě mohou být na někom patrné. „Jsme dobití. Borci ztratili dvě, tři kila, někteří fakt vypadali hrozně, to říkám na rovinu. Sundalo je to hodně,“ uvedl pro iSport Zbyněk Zbořil, sportovní manažer týmu. 

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Nováček Chance ligy má to nejhorší za sebou, po nepříjemném víkendu se v pondělí odpoledne setkali hráči opět na tréninku. Proběhlo vážení a následný pracovní režim měli různorodý. Podle toho, jakou silou na ně nákaza z jídla udeřila. „Děláme vše pro to, ať jsou následky co nejmenší,“ ujistil Zbořil.

„Samozřejmě nás to trošku zastavilo, po vítězství v Hradci byla dobrá nálada. Chtěli jsme využít náročného programu Bohemky. Odložení přišlo ve špatný čas,“ dodal.

O salmonelózu se nejednalo

Vyšetření prokázalo, že se nejednalo o salmonelózu. Střevní potíže trápily hráče hlavně v pátek a pak o víkendu. Hrát nemohli, v sobotu nastoupilo jen béčko ve Vsetíně, kde vyhrálo gólem Vukadina Vukadinoviče 1:0. 

Domácí utkání s Bohemians se bude konat v náhradním termínu, vypadá to na středu 4. listopadu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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