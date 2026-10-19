Kováč potvrdil gólmanskou jedničku: vydařený návrat, talent zase chytá za béčko
Po reprezentační přestávce se vrátil do Plzně nemocný, proto dostal poprvé v této sezoně prostor konkurent. Dominik Ťapaj zachytal ve dvou soutěžních zápasech velmi slušně, získal také pochvalu od realizačního týmu. Přesto Florian Wiegele, rakouský brankář, ihned doručil důraznou odpověď. V nedělním ligovém utkání proti Jablonci (2:3) zabránil podle statistik datové společnosti Opta nejméně dalším dvěma gólům. „Je pro nás číslo jedna,“ potvrdil trenér Radoslav Kováč.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Nebýt výkonu Floriana Wiegeleho, Plzeň s velkou pravděpodobností přišla v Jablonci o náskok tří branek. „Gólman ji podržel,“ měl jasno záložník soupeře Filip Zorvan. „Flóčko odehrál výborný zápas,“ zdůraznil parťák Amar Memič. „Má největší zásluhu na tom, že jsme utkání zvládli,“ přidal se trenér Radoslav Kováč. Pochvalná slova byla zasloužená.
V poslední pětiminutovce nedělního střetnutí dvakrát zasáhl proti pokusům ofenzivního hráče Saidoua Aliouma, zareagoval rovněž na střelu hlavou od střídajícího útočníka Jana Chramosty, který se nacházel těsně před ním na hraně malého vápna. Už v prvním poločase se vytáhnul proti Martinu Cedidlovi a Antonínu Růskovi.
Fantastická statistika
Rakouský reprezentant čelil na severu Čech celkem deseti střelám a zaznamenal pět reflexivních zákroků. Těžko vybírat nejtěžší z nich, možná Cedidlova přesná rána z dvacáté minuty. „Mohli jsme dát kontaktní gól,“ zmínil trenér jabloneckého celku Luboš Kozel.
Ve výsledku zapsal velmi zajímavá čísla. Wiegele měl podle detailních statistik datové společnosti Opta inkasovat přesně o 2,08 gólu víc, než se ve skutečnosti stalo. Defenzivě pomohl také vydařenými výběhy mimo vlastní pokutové území, třeba jako proti dlouhému a docela přesnému nákopu od Richarda Sedláčka.
„Musím říct, že působil skvěle. Byl klidný, výborný i ve hře nohama,“ poznamenal Kováč. „Byl silný při standardkách, šel do každého míče, který letěl do šestnáctky. Podržel nás v hodně situacích,“ uvedl bosenský reprezentant Memič.
Uznání i v reprezentaci
Wiegele zkrátka prožil mimořádně vydařený návrat do plzeňské branky. Zároveň je velmi pravděpodobné, že bude v základní sestavě také ve čtvrtečním utkání Evropské ligy proti Levski Sofia. Změna se ani přes konkurenci neočekává. „Ukázal nám, proč je rakouský reprezentant,“ zmínil Kováč.
Právě účast na nedávném srazu národního týmu je důvod, proč nenaskočil do předchozích dvou utkání Viktorie. Za Rakousko absolvoval utkání Ligy národů proti Irsku (2:2). „Florian trénuje velmi dobře, navíc hraje každý zápas za svůj klub. Nemám žádné obavy, že by utkání nezvládl,“ řekl tehdy kouč Ralf Rangnick. Měl pravdu, pětadvacetiletý brankář zachytal dobře.
Šance pro konkurenta
Ale když se vrátil zpátky do Česka, měl zdravotní problémy. Realizační tým v čele s Kováčem musel udělat vynucenou změnu. V domácím zápase proti Mladé Boleslavi (3:0) nefiguroval ani v nominaci, v Evropské lize proti Ferencvárosi (1:2) proseděl celý zápas na lavici. Byť byl připravený zasáhnout do akce.
Prostor mezi třemi tyčemi dostal dvaadvacetiletý slovenský brankář Dominik Ťapaj, který dorazil do Plzně na začátku letošního ledna z Ružomberoku. Údajně stál necelých patnáct milionů korun. Byla to spíš posila do dalších sezon.
„Oba zápasy zvládl velmi dobře. Myslím, že mu dodaly hodně velkou motivaci. Ukázal, že s ním musíme jednoznačně počítat do budoucna,“ vyprávěl Kováč. „Pro nás obránce se nic nemění. Je jedno, kdo za námi stojí. Věříme oběma, jsou výborní a odvedou svoji práci,“ prohodil Memič.
Možnost pro mladíka?
Další zajímavou a pochopitelně i mladou možnost má Plzeň ve Viktoru Baierovi. Jednadvacetiletý gólman se v únoru předčasně vrátil z hostování v celku Blau-Weiss Linz, protože si vážně poranil koleno. Léčbu absolvoval ve Viktorii. V Rakousku prožil dobré angažmá, odchytal dvacet soutěžních zápasů.
Momentálně už je zdravý a má za sebou první tři starty za třetiligové béčko. Naposledy v neděli zasáhl do utkání proti Aritmě Praha (3:0) a připsal si už druhé čisté konto v tomto soutěžním ročníku. Dá se očekávat, že v zimě může pomýšlet na další posun.
Ale zřejmě ne do branky áčka, protože tam nyní vládne Wiegele.
Wiegele proti Jablonci
- Obdržené góly: 2
- Zabráněné góly: 2,08
- Střely proti: 10
- Zákroky: 8
- Výběhy mimo vápno: 3
- Přihrávky/úspěšné: 32/20
Zdroj dat: Opta
Brankáři Plzně
Florian Wiegele
- Věk: 25 let
- V této sezoně: 13 zápasů / 2 čistá konta
- V české lize: 30/12
Dominik Ťapaj
- Věk: 22 let
- V této sezoně: 2 zápasů / 1 čisté konto
- V české lize: 2/1
Viktor Baier
- Věk: 21 let
- V této sezoně: 0 zápasů / 0 čistých kont
- V české lize: 3/0
Marián Tvrdoň
- Věk: 32 let
- V této sezoně: 0 zápasů / 0 čistých kont
- V české lize: 15/5
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu