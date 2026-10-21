Předplatné

Mikulenka zpět doma v Olomouci: Lámalo mi to srdce. Co zákulisí přestupu do Liberce?

Matěj Mikulenka nastoupil v Olomouci proti svému bývalému týmu
Matěj Mikulenka nastoupil v Olomouci proti svému bývalému týmuZdroj: fcslovanliberec.cz
Gól Matěje Mikulenky v Olomouci neplatil
Gól Matěje Mikulenky v Olomouci neplatil
Matěj Mikulenka zakončuje proti svému bývalému spoluhráči Janu Koutnému
Matěj Mikulenka nastoupil v Olomouci proti svému bývalému týmu
Matěj Mikulenka nastoupil v Olomouci proti svému bývalému týmu
Matěj Mikulenka nastoupil v Olomouci proti svému bývalému týmu
Matěj Mikulenka nastoupil v Olomouci proti svému bývalému týmu
11
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Ze zlaté historie Sigmy už ho nikdo nikdy nesmaže. Matěj Mikulenka se do ní zapsal jako jeden z důležitých režisérů pohárového triumfu, k němuž přispěl i gólem ve finále proti Spartě. Jenže Olomouc se následně vydala jinou cestou, takže když se ofenzivní univerzál objevil na Andrově stadionu naposled, už to bylo v dresu Liberce. „Divný pocit,“ nezapíral. Server iSport shrnuje detailní zákulisí Mikulenkova transferu do Slovanu, které se řešilo již v pořadu Liga naruby Zoom.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Kdyby dal v sobotu gól – jako že ho dal, ale nakonec neregulérní – neslavil (by). „Věděl jsem to od začátku, mám respekt ke klubu i fanouškům,“ popisoval Matěj Mikulenka svůj vztah k Sigmě, kam v patnácti letech dorazil z Frýdku-Místku. „Po lidské stránce pro mě nebylo jednoduché opustit to tady, byl jsem spokojený. Po fotbalové stránce jsem ale bohužel věděl, že potřebuju v kariéře růst – kdekoliv hrát. Lámalo mi srdce, když jsem opouštěl mou milovanou Olomouc,“ netajil.

Není divu, zažil tam toho spoustu. Nejen fajnové chvíle, ale třeba i drama, kdy ve vlaku pomáhal zachraňovat kolabujícího pána. Tehdy zraněný teenager Mikulenka se vracel od doktora z Prahy, a když zjistil komplikace pasažéra ve vedlejším vagónu, neváhal muži poskytnout první pomoc v podobě masáže srdce a následného transportu do sanitky. Bravo, hrdinský čin!

Jiné představy Sigmy

Zpátky k fotbalu. Hanáci za dvě přestupová období v kalendářním roce 2026 přivedli do ofenzivy Danijela Šturma (už je ve Slavii), Fabijana Krivaka, Václava Sejka, Johna Paula Dembeho, Daria Grgiče, Marka Solda, Hilmira Mikaelssona a Daniela Baráta. Jejich představy o technické kvalitě a dovednostech začaly být náročnější, odchovanci to rázem měli těžší. Mikulenka to pociťoval na minutáži, jež ubývala.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů