Mikulenka zpět doma v Olomouci: Lámalo mi to srdce. Co zákulisí přestupu do Liberce?
Ze zlaté historie Sigmy už ho nikdo nikdy nesmaže. Matěj Mikulenka se do ní zapsal jako jeden z důležitých režisérů pohárového triumfu, k němuž přispěl i gólem ve finále proti Spartě. Jenže Olomouc se následně vydala jinou cestou, takže když se ofenzivní univerzál objevil na Andrově stadionu naposled, už to bylo v dresu Liberce. „Divný pocit,“ nezapíral. Server iSport shrnuje detailní zákulisí Mikulenkova transferu do Slovanu, které se řešilo již v pořadu Liga naruby Zoom.
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Kdyby dal v sobotu gól – jako že ho dal, ale nakonec neregulérní – neslavil (by). „Věděl jsem to od začátku, mám respekt ke klubu i fanouškům,“ popisoval Matěj Mikulenka svůj vztah k Sigmě, kam v patnácti letech dorazil z Frýdku-Místku. „Po lidské stránce pro mě nebylo jednoduché opustit to tady, byl jsem spokojený. Po fotbalové stránce jsem ale bohužel věděl, že potřebuju v kariéře růst – kdekoliv hrát. Lámalo mi srdce, když jsem opouštěl mou milovanou Olomouc,“ netajil.
Není divu, zažil tam toho spoustu. Nejen fajnové chvíle, ale třeba i drama, kdy ve vlaku pomáhal zachraňovat kolabujícího pána. Tehdy zraněný teenager Mikulenka se vracel od doktora z Prahy, a když zjistil komplikace pasažéra ve vedlejším vagónu, neváhal muži poskytnout první pomoc v podobě masáže srdce a následného transportu do sanitky. Bravo, hrdinský čin!
Jiné představy Sigmy
Zpátky k fotbalu. Hanáci za dvě přestupová období v kalendářním roce 2026 přivedli do ofenzivy Danijela Šturma (už je ve Slavii), Fabijana Krivaka, Václava Sejka, Johna Paula Dembeho, Daria Grgiče, Marka Solda, Hilmira Mikaelssona a Daniela Baráta. Jejich představy o technické kvalitě a dovednostech začaly být náročnější, odchovanci to rázem měli těžší. Mikulenka to pociťoval na minutáži, jež ubývala.