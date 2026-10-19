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Řepka o Chorém: Já taky rozdával fakáče, ale... Mentální kouč Jelínek rozebral jeho dětství

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Řepka o Chorém: Já taky rozdával fakáče, ale... Mentální kouč Jelínek rozebral jeho dětství • Zdroj: Oneplay Sport
Řepka o Chorém: Já taky rozdával fakáče, ale... Mentální kouč Jelínek rozebral jeho dětství
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Chance Liga
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Pokud se někdo na hřišti choval podobně jako Tomáš Chorý, byl to jeho jmenovec Řepka. Bývalý stoper Sparty měl co říct k sobotnímu excesu útočníka Slavie v pořadu TIKI-TAKA. „Měl by si dávat pozor na to, že po něm rozhodčí půjdou a budou si ho hlídat víc než jiné hráče. Já jsem taky rozdával fakáče. Ne na rozhodčí, ale na tribuny.“ Zkrat nejlepšího střelce minulé sezony Chance Ligy rozebral i mentální kouč Marian Jelínek, který se podíval do Chorého dětství. 

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V české nejvyšší soutěži nasbírali shodně čtyři červené karty. Chorého „kolega hříšník“ Řepka přidal tři v Premier League a šest v Serii A. Teď se vyjádřil k nejnovějšímu přírůstku do sbírky kanonýra Slavie. „Jako hráč se do něj dokážu vcítit. Vím, co mu probíhalo v hlavě v daný moment. Je to hráč, který chce vyhrát i na tréninku, dělá tam maximum, pak si to přenese do zápasu a ta kontrola tam není taková,“ má pochopení Řepka.

Zkušenosti se zdviženým prostředníčkem má své, lišácky ho ale nemířil na rozhodčí. „Měl si dávat pozor na to, že po něm rozhodčí půjdou a budou si ho hlídat víc než jiné hráče. Já jsem taky rozdával fakáče. Ne na rozhodčí, ale na tribuny.“

Smoleňák: Kámo, tohleto je prostě trapný

Bývalý hokejista Radek Smoleňák viděl problém útočníkova chování jinde. „Mně ani tolik nevadí ten fakáč. Viděl jsem ten souboj s Petráškem a on se jeho hlavy ani nedotkl. Chorý se kvůli tomu, že to s ním bolí, dostal do repre a má kariéru, jakou má. Kámo, tohleto je prostě trapný. Pokud rozdáváš, musíš umět přijmout.“

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Celá situace, po které Tomáš Chorý dostal červenou kartu za vztyčený prostředníček • isportTV

Smoleňákova slova podepsal i vicemistr Evropy z roku 1996 Václav Němeček. „On má hlavu metr od Petráška, lehne si na záda a kouká, jestli mu neteče krev. Odkud by mu jako měla téct?“ ptal se řečnicky a sklidil potlesk od publika. 

Jelínek se podíval do Chorého nitra

Jiný vhled než bývalí sportovci přinesl do debaty psycholog Marian Jelínek, který se podíval do Chorého nitra. „On se s „fakáčem“ nenarodil. Po cestě se něco stalo. Možná od dětství reagoval na některé situace příliš emotivně a bylo mu to dovoleno po celou kariéru. Pak se to z vědomí dostane do podvědomí. Když už to má hráč v podvědomí a naskočí mu emoce, vyplaví se tyto podvědomé vzorce.“

„Jakmile naskočí emoční řízení, každý se projevujeme jinak. Někdo rozmlátí raketu, jiný má sklon ke sprostým slovům. Někdo je agresivní, někomu ji natáhne, někdo zlomí hokejku,“ pokračoval Jelínek. 

Na závěr monologu si posteskl nad celkovou kulturou kolem fotbalu. „Když malé dítě přijde hrát ragby a škrtne mu míč ruku do autu, tak se přizná. To ve fotbale není, záleží na tom, v čem člověk vyrůstá, ale vím, že jsem naivní.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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