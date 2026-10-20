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Chorý končí, Slavia hledá útočníka. Dívá se do Zbrojovky, na Hanou i do ciziny

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Nejstupidnější červená ze všech, na góly se zapomene. Bewene? Proti Spartě se prodal, lajna hořela • Zdroj: iSport.cz
Tomáš Chorý byl vyloučen, ukázal prostředníček směrem k sudímu Všetečkovi
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
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PŘÍMO Z ISTANBULU | Víkendová aféra se vztyčeným prostředníkem dostala Slavii do svízelné situace. Před dnešním duelem Ligy mistrů s Fenerbahce přišla o Tomáše Chorého, útočníka číslo jedna. Jindřich Trpišovský musí narychlo vymyslet náhradní řešení. A to není všechno. Vzhledem k tomu, že chronický průšvihář v klubu končí, startuje proces hledání adekvátní náhrady. Že z toho mají v Edenu zamotanou hlavu, netřeba zdůrazňovat. V Česku se moc variant nenabízí a lovit v zahraničí je tak trochu loterie, která stojí spoustu peněz.

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Předzápasový trénink na stadionu Fenerbahce probíhá standardně. Na blbou náladu po sobotních událostech to nevypadá. Slávistické mužstvo je během otevřené patnáctiminutové části tréninku koncentrované. Dnes chce v Turecku zlomit šílenou sérii sedmnácti evropských zápasů bez vítězství.

Plány číslo jedna i dvě jsou v koši

Přesto je něco jinak. Na ploše chybí nejvyšší muž sestavy. Tomáš Chorý o víkendu během bezbrankového zápasu s Hradcem Králové vztyčil prostředníček směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi, a byl vyloučen. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakovaný kázeňský prohřešek matadora, naštvaný Jindřich Trpišovský ho odmítl vzít do Turecka.

Na předzápasové tiskové konferenci pak slávistický trenér potvrdil zprávy deníku Sport: Chorý v klubu končí! „Už za nás nikdy nenastoupí,“ řekl Trpišovský.

Krátkodobým úkolem realizačního týmu je vymyslet rezervní řešení pro duel s Fenerbahce. Za normální situace by na hrotu pobíhal Adonija Ouanda. Jenže rychlostně i technicky výtečně vybavený borec má pech. Těsně před uzávěrou reprezentační pauzy si kanadský rychlík obnovil svalové zranění a spekuluje se o konci podzimu. Mimochodem, kdyby šly věci podle plánu, v Lize mistrů by zřejmě dostával přednost i před Chorým. Jenže momentálně jsou plán číslo jedna i dvě v koši.

Chytil, nebo bez devítky?

Kdo se nabízí dál? Jedno místo na hrotu by mohl zaplnit Mojmír Chytil, který opakovaně neuspěl v castingu na větší slávistickou roli. Místo na hřišti měl

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