Chorý končí, Slavia hledá útočníka. Dívá se do Zbrojovky, na Hanou i do ciziny
PŘÍMO Z ISTANBULU | Víkendová aféra se vztyčeným prostředníkem dostala Slavii do svízelné situace. Před dnešním duelem Ligy mistrů s Fenerbahce přišla o Tomáše Chorého, útočníka číslo jedna. Jindřich Trpišovský musí narychlo vymyslet náhradní řešení. A to není všechno. Vzhledem k tomu, že chronický průšvihář v klubu končí, startuje proces hledání adekvátní náhrady. Že z toho mají v Edenu zamotanou hlavu, netřeba zdůrazňovat. V Česku se moc variant nenabízí a lovit v zahraničí je tak trochu loterie, která stojí spoustu peněz.
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Předzápasový trénink na stadionu Fenerbahce probíhá standardně. Na blbou náladu po sobotních událostech to nevypadá. Slávistické mužstvo je během otevřené patnáctiminutové části tréninku koncentrované. Dnes chce v Turecku zlomit šílenou sérii sedmnácti evropských zápasů bez vítězství.
Plány číslo jedna i dvě jsou v koši
Přesto je něco jinak. Na ploše chybí nejvyšší muž sestavy. Tomáš Chorý o víkendu během bezbrankového zápasu s Hradcem Králové vztyčil prostředníček směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi, a byl vyloučen. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakovaný kázeňský prohřešek matadora, naštvaný Jindřich Trpišovský ho odmítl vzít do Turecka.
Na předzápasové tiskové konferenci pak slávistický trenér potvrdil zprávy deníku Sport: Chorý v klubu končí! „Už za nás nikdy nenastoupí,“ řekl Trpišovský.
Krátkodobým úkolem realizačního týmu je vymyslet rezervní řešení pro duel s Fenerbahce. Za normální situace by na hrotu pobíhal Adonija Ouanda. Jenže rychlostně i technicky výtečně vybavený borec má pech. Těsně před uzávěrou reprezentační pauzy si kanadský rychlík obnovil svalové zranění a spekuluje se o konci podzimu. Mimochodem, kdyby šly věci podle plánu, v Lize mistrů by zřejmě dostával přednost i před Chorým. Jenže momentálně jsou plán číslo jedna i dvě v koši.
Chytil, nebo bez devítky?
Kdo se nabízí dál? Jedno místo na hrotu by mohl zaplnit Mojmír Chytil, který opakovaně neuspěl v castingu na větší slávistickou roli. Místo na hřišti měl